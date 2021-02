Fenomenul Reddit: Armata micilor investitori care viseaza la o bucata din bogatia Wall Street

Vanzarea in lipsa (short)

Unde se afla acum actiunile GME

Problema este ca unii dintre cei care au investit, din FOMO (Fear Of Missing Out - teama de a rata o oportunitate), au investit cand actiunile au fost in varful valorii si acum sunt blocati cu niste actiuni supraevaluate.Este vorba despre razboiul dintre micii investitori si marile fonduri de investitii pe actiuni precum GameStop (in principal) - GME, BlackBerry (BB), AMC (AMC) si Nokia (NOK).Influenta asupra pietei avuta de catre comunitatea Reddit, comportamentul marilor banci si fonduri de investitii perceput ca fiind incorect de micii investitori, neinterventia SEC (ASF-ul american) in piata, imposibilitatea de a reglementa Internetul, precum si oprirea intempestiva a tranzactionarii de actiuni de catre unii brokeri spre nemultumirea masiva a investitorilor sunt principalele idei care au reiesit in urma Fenomenului GameStop si Reddit din ultimele zile."Ceea ce s-a intamplat este ca membrii forumului au decis ca este timpul sa arate marilor fonduri si bancilor de investitii ca pietele de actiuni nu sunt ale lor. Acesti membri sustin ca a fost inacceptabil faptul ca marile banci au luat pozitii short pe actiuni (au vandut in lipsa mizand pe scadere), dorind astfel ca aceste companii sa esueze", explica Filip Kaczmarzyk, membru in boardul XTB la nivel global.Planul a fost de a alege actiunile unei companii pentru care exista expunere ridicata pe pozitii short insa rulajele sunt relativ mici, si sa incerce sa ridice pretul, astfel incat vanzatorii cu pozitii short sa fie afectati.Atunci cand volumele sunt mici si numarul de ordine este redus, este foarte usor sa misti acea piata, in special pentru un grup organizat de investitori. Asa a fost ales GME. GameStop are o retea de magazine de jocuri (in speta pentru PC si consola) in toata SUA.Anul trecut pe vremea aceasta, actiunile GME se tranzactionau la 4 USD . In aceasta saptamana insa au crescut si la peste 450 USD datorita investitorilor Reddit si mecanismului short squeeze.Dar sa explicam pe scurt si ce inseamna vanzarea in lipsa. Atunci cand un investitor crede ca pretul unei anumite actiuni va scadea, poate gasi pe cineva de la care sa imprumute actiunile pentru ca apoi sa le vanda. Desigur, la o anumita dobanda.Apoi, cand actiunile scad intr-adevar, le cumpara inapoi la un pret mai mic si le returneaza proprietarului, marcand ca profit diferenta dintre pretul de cumparare si vanzare, minus rata dobanzii. "Exista totusi un element care face diferenta.Vanzarile in lipsa nu sunt disponibile pe scara larga pentru toata lumea. De obicei, marile institutii, cum sunt bancile sau fondurile de investitii, pot face acest lucru. Insa aceste institutii trebuie sa raporteze autoritatii de reglementare valoarea pozitiilor short detinute, iar datele sunt disponibile pe scara larga pentru public."Astfel, investitori alaturi, poate, de membri ai acestui forum au inceput sa cumpere cantitati semnificative de actiuni GameStop, ceea ce a pus presiune ascendenta pe pretul de piata. Desigur, vanzatorii in lipsa au inregistrat o pierdere pe pozitiile lor (de tip short)."Trebuie sa avem in vedere ca, atunci cand un investitor deschide o pozitie de vanzare in lipsa (short), trebuie sa depuna o anumita garantie financiara la broker, astfel incat acesta sa stie ca este capabil sa acopere eventuale pierderi la inchiderea pozitiei. Cu cat pretul GME era mai mare, cu atat brokerii solicitau sume mai mari", a declarat analistul financiar Claudiu Cazacu.O pozitie in pierdere nu poate fi tinuta la nesfarsit. Unii dintre vanzatorii in lipsa au decis sa isi inchida pozitiile. Si pentru a inchide o pozitie short, un investitor trebuie sa cumpere actiunile, ceea ce creste pretul, oferind chiar ce asteptau investitorii si cei de pe forumul WSB de pe Reddit."Acest mecanism, descris simplificat anterior, se numeste short squeeze, o fortare a pozitiilor de vanzare in lipsa. Se poate ca forumul Reddit sa fi oferit doar scanteia, una puternica, iar ceea ce s-a intamplat mai tarziu sa fi fost un mecanism natural de piata, pe care unii dintre investitorii institutionali sa nu il fi luat in considerare. Odata ce aceasta formula a functionat pentru GME, unii dintre cei de pe forum au inceput sa caute actiunile si activele urmatoare predispuse la miscari similare. Scenariul s-a raspandit in mai multe zone ale pietei, dar cu un succes mult mai restrans", adauga, la randul sau, Claudiu Cazacu.Actiunile GME au atins o cota de 450 de dolari si apoi au cazut vertiginos. La finalul saptamanii de tranzactionare acestea valorau undeva la 63 de dolari/ unitate. Multi dintre cei care au cumparat, la cote de 250-300-350 de dolari, inca mai spera ca acestea sa creasca la valoarile de acum o saptamana, macar cat sa isi recupereze o parte din pierderi.Asa au aparut indemnurile "GME to the Moon", "Hold", "Diamond hands" si altele. Miliardari de la nivel mondial, analisti financiari, oameni ne afaceri de succes mai dau din cand in cand mesaje de sustinere pentru "omul mic".Problema este ca platformele de tranzactionare precum RobinHood sau Etoro si multe altele, in perioada in care era mai mare nevoie de ele au restrictionat anumite functiuni pentru a impiedica micii jucatori sa le faca probleme marilor investitori.Mai mult, SEC (ASF-ul american) i-a infuriat si mai tare pe micii investitori de pe reteaua de socializare, cand a anuntat zilele trecute ca vrea sa investigheze retelele de socializare pentru a se asigura ca acestea nu au manipulat pietele bursiere, cand este cat se poate de clar ca marii investitori au facut acest lucru.In cazul platformei RobinHood, investitor la aceasta este unul dintre fondurile de investitii care avea o expunere mare pe GME, mai precis pe short-area acestor actiuni.Cu toate acestea, o buna organizare a milioanelor de "redditori" ar putea duce la o noua ridicare a pretului actiunilor GME, astfel incat toata lumea sa castige... mai putin cei care au pariat pe scaderea pretului actiunilor.