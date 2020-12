Fermierii afectati de COVID-19 primesc 180 de milioane de euro de la APIA

51,57 milioane euro pentru un numar de 46.148 cereri depuse in sectorul legume fructe;

"APIA reaminteste ca, la data de 22 decembrie 2020, a dat startul platilor pentru cererile depuse de fermieri in cadrul Masurii 21 din Programul National de Dezvoltare Rurala PNDR 2014-2020 - Sprijin temporar cu caracter exceptional acordat fermierilor si IMM-urilor care au fost afectati in mod deosebit de criza COVID destinata urmatoarelor sectoare: zootehnic (bovine, ovine si caprine), vegetal (legume-fructe si cartofi). Platile s-au realizat dupa aprobarea suplimentarii bugetului alocat acestei masuri, de la 150 milioane de euro la 182,5 milioane de euro", spun reprezentantii APIA.Astfel, pana la data de 31 decembrie 2020, din plafonul de 182,5 milioane de euro, APIA a autorizat la plata suma de 179,79 milioane euro pentru un numar de 122.447 cereri unice, din care:Conform fluxurilor procedurale din cadrul APIA si al institutiilor financiare bancare, o parte dintre fermieri au primit in conturi sumele aferente acestei masuri incepand cu data de 30 decembrie, iar alimentarea conturilor fermierilor se va realiza si in perioada 4 - 8 ianuarie 2021, astfel incat fermierii sa beneficieze cat mai repede de acest sprijin.