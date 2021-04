Fermierii anunta proteste in toata tara, dupa Sarbatorile Pascale. "Agricultura este lovita din toate partile"

Potrivit unui comunicat al organizatiei, Consiliul Director al Asociatiei Forta Fermierilor a aprobat vineri constituirea unui grup de lucru care sa se ocupe, incepand cu 10 mai 2021, de structurarea demonstratiilor publice ale agricultorilor.Tema actiunilor de protest va fi: "Guvernantilor, cu ce v-au gresit fermierii? Subfinantare cronica: Agricultura, lovita din toate partile!"In aceste context, Asociatia Forta Fermierilor propune tuturor organizatiilor profesionale, patronale si sindicale din sectorul agroalimentar sa se alature acestei actiuni. "Suntem, la propriu, in al doisprezecelea ceas, pe marginea prapastiei iar pentru fermierii romani dezastrul nu este doar pe termen scurt, agricultura risca sa intre intr-un declin accelerat, pe termen mediu si lung. Este momentul ca mediul asociativ din agricultura sa vorbeasca intr-o singura voce", sustin reprezentantii asociatiei.Potrivit presedintelui Asociatiei Forta Fermierilor, Vlad Macovei, alocarile bugetare pentru programele de sprijin s-au injumatatit in 2021, fata de 2020, despagubirile de seceta nu au fost acordate, iar depozitele regionale si sistemele de irigatii risca sa fie scoase complet din Planul National de Redresare si Rezilienta (PNRR)."Fermierii sunt loviti din toate partile. Despagubirile de seceta nu s-au acordat, alocarile bugetare pentru programele de sprijin s-au injumatatit fata de 2020, depozitele regionale si sistemele de irigatii risca sa fie scoase complet din Planul National de Redresare si Rezilienta (PNRR).Producatorii din sectorul vegetal sunt in imposibilitatea de a fructifica anul agricol prezent. Vacarii si oierii dau ultimatumuri ministrului Adrian Oros . Sectorul de crestere a porcilor este in colaps. Legumicultorii sunt cu banii taiati si primesc, in schimb, doar promisiuni pe hartie. La Ministerul Agriculturii, oficialii se consulta numai cu cine au chef, din mediul asociativ. Acesta este tabloul care ne face sa credem ca cineva ii uraste, efectiv, pe fermierii romani.Si nu intelegem de unde acest dispret pentru acesti actori esentiali din mediul privat, care asigura securitatea alimentara a acestui popor. Cu acest dispret la adresa sectorului agroalimentar, vom deveni complet necompetitivi la nivel european. In toate statele din UE, fermierii sunt sprijiniti si protejati cu peste masura, doar la noi, nu. Despre ce relansare economica vorbim, cu fermierii adusi in sapa de lemn?!" a spus Vlad Macovei, presedintele Asociatiei Forta Fermierilor.Acesta sustine ca revendicarile membrilor Asociatiei Forta Fermierilor nu au continut politic, iar organizatia nu va permite transmiterea de mesaje politice, indiferent ca vor veni de la Putere sau din Opozitie.Asociatia Forta Fermierilor a organizat, in 18 si 22 februarie 2021, doua actiuni de pichetare a sediului Ministerului Agriculturii pentru a protesta public fata de neincluderea in Legea Bugetului de Stat din acest an a despagubirilor de seceta, in ciuda promisiunilor repetate ale ministrului Agriculturii, Adrian Oros.Asociatia Forta Fermierilor este o organizatie profesionala din sectorul agroalimentar, care reprezinta intereselor tuturor sectoarelor din agricultura si are, in randul membrilor sai, toate categoriile de fermieri, indiferent de marimea fermei, de domeniul de activitate si de regiune geografica.