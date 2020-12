Ce reforme sunt anuntate la Finante in programul de guvernare 2020-2024

Prioritati ale ministerului Finantelor

* Operationalizarea Bancii Nationale de Dezvoltare

* Infiintare Fondul Roman de Investii

* Digitalizarea si simplificarea interactiunii dintre institutiile subordonate Ministerului Finantelor Publice si contribuabili prin continuarea si extinderea proiectelor de debirocratizare la toate nivelurile.

* Revenirea graduala a deficitului bugetar sub 3 procente la orizontul anului 2024 (tinerea sub control si reducerea deficitului bugetar pe termen mediu, contribuind, in acest fel, la scaderea inflatiei, a ratelor dobanzilor, a deficitului comercial si de cont curent al balantei de plati, precum si la stabilitatea cursului valutar al leului)

* Implementarea sistemului de transmitere electronica a datelor financiar-contabile pentru verificarea operativa si cu costuri reduse a conformarii voluntare. Intarirea analizei de risc a contribuabililor pentru inspectia fiscal

* Cresterea colectarii veniturilor din accize, TVA si taxe vamale prin monitorizarea importurilor marfurilor cu risc fiscal ridicat si modernizarea punctelor de trecere a frontierei in scopul diminuarii evaziunii cu marfurile de contrabanda. Eficientizarea controlului antifrauda in domeniul comertului electronic

* Consolidarea schemelor de ajutor de stat si a stimulentelor pentru domeniile prioritare, afectate negativ de migratia fortei de munca cu o calificare superioara, prin sustinerea parcurilor tehnologice si industrial

* Consolidarea statutului de piata emergenta a Bursei de Valori Bucuresti si dezvoltarea acesteia prin sprijinirea activa a listarii de noi companii (pachete minoritare-majoritare la companii de stat), stimularea pietei obligatiunilor inclusiv prin facilitati fiscale, pentru cresterea transparentei, accesului la finantare si performantelor guvernantei corporative, simultan cu deschiderea unor noi oportunitati de investitii si economisire pentru populatie

* Elaborarea unui studiu de impact in 2021 privind posibile facilitati fiscale in vederea reformarii impozitarii muncii, inclusiv reducerea contributiilor si impozitelor pe echivalentul salariului minim, si incepand cu anul 2022 pilotarea pentru doi ani pe un sector al economiei cel mai bine plasat in urma studiului de impact

* Reducerea TVA pentru deseurile colectate selective

* Reforma ANAF

* Aderarea la zona Euro

* Implementarea de ajutoare de stat pentru redresarea economic

CITESTE SI:

Cu toate acestea, se doreste operationalizarea Bancii Nationale de Dezvoltare si infiintarea Fondul Roman de Investii ca mai apoi acestea doua sa fie integrate. De asemenea, se mai doreste reformarea ANAF, aderarea la zona euro si reducerea deficitului bugetar."In urmatorii patru ani vor continua actiunile in vederea reducerii decalajelor fata de economiile statelor din Europa de Vest, prin stimularea capitalului romanesc, investitii strategice in infrastructura , educatie, sanatate, inovare si digitalizare. In contextul de redresarea a activitatii post Covid-19, vor continua masurile de stimulare a cererii, de sprijinire a reluarii activitatilor economice afectate de pandemie si a angajarilor, precum si de protejare a veniturilor romanilor", se arata in programul de guvernare 2020-2024.Va fi sustinuta oferta prin instrumente financiare si granturi pentru sectoarele cele mai grav afectate, precum si prin scheme de ajutor de stat pentru investitii noi si garantii de stat pentru credite, urmarindu-se inclusiv reintegrarea pe piata muncii a angajatilor din sectoarele afectate de pandemia de Covid-19."Noua paradigma economica a Romaniei va asigura sustenabilitatea finantelor publice pe termen mediu si lung. In acest sens va avea loc si o reforma a marilor sisteme de servicii publice si corespunzator de cheltuieli publice. Prin cresterea transparentei si predictibilitatii in domeniul fiscal, va fi consolidata increderea mediului de afaceri, precum si a consumatorilor", se mai arata in program.