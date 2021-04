Peste 3000 de firme si-au suspendat activitatea de la inceputul anului 2021. Care sunt domeniile cele mai afectate

Cele mai multe companii care si-au suspendat activitatea in perioada ianuarie-martie 2021 erau din Bucuresti, respectiv 361 (in crestere cu 39,38% fata de perioada similara din 2020), Capitala fiind urmata de judetele Bihor, cu 148 firme suspendate (in crestere cu 8,03%), Cluj - 148 firme (-0,67%) si Timis - 141 (+22,61%).La polul opus, cele mai putine suspendari au fost consemnate in judetele Ialomita - 15 (in scadere cu 50% fata de ianuarie-martie 2020), Tulcea - 18 (in crestere cu 51,35%) si Botosani - 24 (minus 35,14%).Potrivit sursei citate, scaderile cele mai semnificative au fost consemnate in judetele Alba (-60,61%), Tulcea (-51,35%) si Botosani (-35,14), iar cea mai mare crestere in judetul Mehedinti (119,05%).Pe domenii de activitate, cel mai mare numar de suspendari s-a inregistrat in comertul cu ridicata si cu amanuntul, repararea autovehiculelor si motocicletelor, respectiv 891 (+0,56%), alte activitati de servicii - 363 suspendari (+8,04%) si in activitati profesionale, stiintifice si tehnice - 272 de suspendari (+15,25%).In martie 2021 au fost consemnate 1.106 de suspendari de firme, cele mai multe in Bucuresti (128) si in judetele Cluj (54), Arad (51) si Iasi (50).