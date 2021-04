Cum vrea Nasui sa revolutioneze firmele exportatoare

Potrivit oficialului, pana acum, banii pentru acest program se duceau doar catre un numar limitat de firme, care erau mereu aceleasi."Programul care este acum in vigoare nu ajuta exporturile, este doar un vehicul de a lua bani de la stat prin acesti intermediari si a se plimba prin locuri luxoase pe banii contribuabililor, de care beneficiaza un cert foarte restrans de interese. Eficienta participarii pe bani publici, pe banii contribuabililor, in Dubai, in New York, in Singapore, Las Vegas, Abu Dhabi, nu este in niciun fel evaluata, noi nu avem un indicator daca a mers bine. Avem doar o autoevaluare unde am gasit numeroase nereguli, pe care le fac aceste firme. Daca ele spun ca fac contracte de milioane de euro, apoi cifra de afaceri este zero ani la rand, unde sunt acele contracte?", s-a intrebat ministrul Economiei Acesta spune ca solutia pentru a incuraja exporturile nu este acordarea de subventii catre unele firme, in functie de fiecare ministru."Aceasta schema intretine o cardasie intre firme asa-zis private, care traiesc din banii statului, si indivizi din interiorul statului, care primesc avantaje personale in aceasta schema, lucru confirmat si de rapoartele Curtii de Conturi, si de rapoartele Corpului de control", a mai declarat ministrul.Nasui vrea sa faca un sistem prin care sa ofere posibilitatea tuturor de a-si externaliza produsele, de a participa la targuri, si are doua optiuni: in primul rand, un sistem de deductibilitate extinsa, unde o cheltuiala pentru internationalizare, care poate fi aceeasi ca cea decontata acum prin program, adica cazare, chirie stand si cheltuieli de organizare a pavilionului national, sa fie deductibila extins."Am cheltuit 100 de lei ca firma, deduc 300 de lei din impozit. Dar, evident, pentru asta, trebuie sa am un impozit de platit, adica trebuie sa fi facut o activitate, sa fi prestat servicii, ca sa am din ce sa deduc. Deci statul te ajuta dar trebuie sa finantezi, sa dai banul tau, iar pe masura ce faci profit statul e acolo si iti usureaza povara fiscala", a aratat Nasui.A doua solutie este ca 50% din cheltuieli sa devina credit fiscal."Aceasta inseamna ca, daca m-am dus undeva la un targ, 50% din cheltuieli pot deduce apoi din impozitul de plata, practic platesc mai putin impozit cu 50% din acele cheltuieli. Deci iarasi un sistem prin care firmele si nu politicul, nu functionarii, decid la ce targ merg, cine merge, in ce conditii si, foarte important, cine face organizarea, daca mai avem nevoie de intermediarii aceia, daca nu avem", a precizat ministrul.