Fitch a confirmat la ''BBB minus''' ratingurile municipiilor Bucuresti, Brasov, Oradea si Buzau

Decizia vine dupa ce, luna trecuta, Fitch a confirmat ratingul suveran al Romaniei la "BBB minus" cu perspectiva negativa, aceasta fiind ultima nota din categoria "investment-grade" (recomandat pentru investitii).Confirmarea ratingurilor Bucurestiului reflecta opinia nemodificata a Fitch potrivit careia pe termen mediu performanta operationala si nivelul datoriei vor ramane in linie cu a altor orase care beneficiaza de un calificativ ''BBB minus'', in pofida unei asteptate scaderi a activitatii economice provocate de pandemia de coronavirus (COVID-19). Fitch evalueaza profilul individual de creditare (SCP) al capitalei Romaniei la "bbb plus", in timp ce perspectiva negativa o reflecta pe cea a Romaniei (rating "BBB minus" / perspectiva negativa). Bucurestiul este expus la riscul de refinantare, exista trei emisiuni de obligatiuni (de 555 milioane de lei fiecare), care vor avea scadenta in 2022, 2025, 2028 si un imprumut de 555 milioane de lei cu scadenta in 2023. Imprumutul a fost acordat in aprilie 2020 de Banca Europeana pentru Reconstructie si Dezvoltare ( BERD ) pentru a refinanta datoria ajunsa la scadenta.Incetinirea economica cauzata de pandemie ar putea continua sa duca la discrepante intre cheltuielile si veniturile operationale, slabind si mai mult rezultatele operationale ale orasului in 2021. Bilantul operational al Bucurestiului a scazut la 718 milioane de lei in 2020, sau 17% din venitul operational, de la 880 milioane de lei in 2019, si este sub media de 750 milioane de lei din perioada 2016 - 2019. Fitch se asteapta ca bilantul operational sa se reduca si mai mult in 2021, inainte de a se imbunatati moderat in perioada 2022 - 2025, iar datoria ajustata sa depaseasca 4,3 miliarde de lei la finalul lui 2025, de la 3,2 miliarde de lei la finalul lui 2020.Bucurestiul este capitala Romaniei, cu o populatie de aproximativ 1,80 milioane de locuitori, si este responsabil de peste 20% din economia tarii, iar nivelul local de bogatie este de peste trei ori mai ridicat decat media nationala.Ratingul Bucurestiului este limitat de ratingul suveran al Romaniei. In opinia agentiei de evaluare financiara, profilul individual de creditare (SCP) al capitalei Romaniei "bbb plus" reflecta o combinatie intre nivelul mediu redus al profilului de risc si o evaluare a sustenabilitatii datoriei la "aa".In privinta Brasovului, confirmarea ratingurilor reflecta opinia Fitch ca performanta operationala si nivelul datoriei vor ramane in linie cu a altor orase care beneficiaza de un calificativ ''BBB minus'' pe termen mediu. Fitch evalueaza profilul individual de creditare (SCP) al Brasovului la "bbb plus", reflectand o combinatie intre nivelul mediu redus al profilului de risc si o evaluare a sustenabilitatii datoriei la "aa", in timp ce perspectiva negativa o reflecta pe cea a Romaniei, ratingurile orasului fiind limitate de cele ale Romaniei.Situat in centrul Romaniei, Brasovul este resedinta si cel mai mare oras din judetul Brasov, si avea 289.502 locuitori la 1 ianuarie 2020, fiind al saptelea mare oras din Romania.In cazul municipiului Oradea, confirmarea ratingurilor reflecta asteptarile Fitch ca performanta orasului in 2021 va ramane robusta si rezilienta la scaderea activitatii economice cauzata de pandemie. Fitch evalueaza profilul individual de creditare (SCP) al municipiului la "bbb plus", in timp ce perspectiva negativa o reflecta pe cea a Romaniei, ratingurile orasului fiind limitate de cele ale Romaniei.Oradea (cu aproximativ 196.000 de locuitoru) este capitala judetului Bihor, din nord-vestul Romaniei. Economia orasului este mai putin dependenta de ciclul economic decat alte orase industrializate. Orasul si-a diversificat profilul economic si a infiintat un parc industrial, care a devenit cel mai mare angajator al orasului, in urma investitiilor private de peste 300 milioane de euro si a celor publice de 25 milioane de euro.In pofida unei economii mai slabe in 2020-2021, din cauza impactului pandemiei, Oradea inca arata un profil financiar solid, sustenabilitatea rdatoriei ramanand in categoria "aa". Rezultatele din 2020 sprijina rezilienta fiscala a orasului la socuri, dar aceasta evaluare ar putea fi revizuita in scadere in cazul in care scaderea activitatii economice pe plan global va dura mai mult decat se estima, avertizeaza Fitch.In cazul municipiului Buzau, confirmarea ratingurilor reflecta opinia Fitch ca performanta operationala si nivelul datoriei vor ramane in linie cu a altor orase care beneficiaza de un calificativ ''BBB minus'' pe termen mediu, in pofida unei asteptate scaderi a activitatii economice provocate de pandemie. Fitch evalueaza profilul individual de creditare (SCP) al municipiului la "bbb minus", in timp ce perspectiva negativa o reflecta pe cea a Romaniei, ratingurile orasului fiind limitate de cele ale Romaniei.Cu o populatie de peste 133.000 de locuitori, Buzaul este situat in regiunea Muntenia si este un nod de cale ferata in sud-estul Romaniei, legand Bucurestiul de Moldova si Transilvania de litoralul Marii Negre. Economia orasului este impartita intre agricultura si industrie.Comparativ cu alte orase care beneficiaza de rating din partea Fitch (Brasov si Bucuresti), orasul are un ritm de crestere mai lent, ceea ce e de asteptat tinand cont ca este situat intr-o regiune mai putin dezvoltata a Romaniei, apreciaza Fitch.