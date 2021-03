Scadere uriasa a profitului inregistrat de Flanco, pe fondul pandemiei de COVID-19: peste 22 de milioane de lei intr-un an

"Flanco Retail a inregistrat vanzari de 1,08 miliarde lei in 2020 , pe fondul inchiderii in lock-down a peste 70 de magazine fizice in toata tara. Compania si-a valorificat experienta obtinuta in criza economica din 2008-2010, adaptandu-se rapid la noile conditii de piata si mentinandu-se in continuare pe profit, chiar daca acesta a scazut cu 44%, pana la 22,3 milioane lei, pe fondul scaderii vanzarilor in magazine si al masurilor luate de companie in contextul pandemiei", anunta compania.Strategia companiei s-a orientat pe trei directii: dezvoltarea platformelor, lansarea de noi servicii logistice si intrarea in centrele comerciale de dimensiuni mari si medii. Retailerul a deschis 11 noi magazine in 2020, echivalentul a 3.500 mp de spatiu de vanzare."2020 a fost anul impredictibilitatii, al digitalizarii accelerate si al nevoii de a te adapta din mers. Aveam experienta situatiilor similare din deceniile trecute, asa incat am putut sa pastram sanatatea financiara a firmei si sa regasim rapid drumul catre clientii nostri", declara Dragos Sirbu, CEO Flanco.In perioada de restrictii de circulatie, compania a resimtit o scadere brusca a traficului si a volumului de vanzari in reteaua de magazine, dar a conturat o noua strategie si a redesenat planul de investitii, redirectionand mare parte din bugete catre serviciile logistice si financiare si catre masurile de siguranta si protectie impuse de pandemie."Dupa socul inchiderii temporare a 70 de magazine, am accelerat investitiile care ne aduceau pe noi mai aproape de clientii nostri, in conditiile in care ei nu mai erau in masura sa vina catre noi. Asta a insemnat lansarea unui set complex de servicii logistice, care sa ofere clientilor cat mai multe optiuni de a primi produsele noastre in siguranta si lansarea de noi servicii financiare care sa le dea acces la produsele pe care si le doreau", explica Sirbu.Astfel, compania a lansat trei noi metode de ridicare a produselor comandate online - livrarea programata (prin care clientii au putut alege ora si ziua in care sa le fie livrat produsul), livrarea cu ridicare din reteaua EasyBox, dar si comanda online cu livrare din magazinele Flanco din apropiere. De asemenea, Flanco a introdus mai multe sisteme de creditare, care au permis clientilor accesarea, pe loc, a unor credite fara adeverinte de salariat, inclusiv a unor sisteme de rate fara dobanda.Ulterior perioadei de restrictii de circulatie, care a dus la reevaluarea retelei de magazine fizice, compania a deschis magazine noi in centre Kaufland (dupa conceptul shop-in-shop), la intrarea in mall-urile cu trafic si potential precum Electroputere Craiova, Targu Mures Shopping City, dar si in mall-uri, precum AFI Cotroceni. Astfel, prin amenajarile in centrele deja existente, dar si prin deschiderile de noi magazine, Flanco a adaugat 3.500 de mp de spatiu de vanzare."Anul acesta a fost si pentru noi anul in care online-ul a dominat vanzarile, de aceea poate, cresterea numarului de magazine fizice din retea poate parea surprinzatoare. Dar din comportamentul clientilor nostri am ajuns la concluzia ca ambele tipuri de comert , si online, si offline sunt necesare si trebuie integrate si ca notiunea de omnichannel capata o noua semnificatie. A fost motivul pentru care am replicat serviciile noastre financiare si online si offline si am introdus servicii logistice care sa apropie clientii cat mai mult experienta de cumparare familiara, din trecut, declara Ovidiu Nicusan, director de marketing Flanco", adauga Nicusan.Rezultat direct al noilor circumstante sociale si economice, Flanco arata ca a inregistrat cea mai mare crestere procentuala pe segmentul de electrocasnice care au adus un plus de confort, sau au contribuit la petrecerea mai relaxanta a timpului liber si la electrocasnicele care au facilitat munca de acasa sau scoala online."Dupa cele aproximativ doua luni de recul, observatia cea mai importanta din piata a fost aceea ca locuinta a urcat mult pe lista de prioritati a clientilor si ca, pe cale de consecinta, aparatele electronice si electrocasnice de calitate au devenit si ele prioritare", explica Dragos Sirbu.Astfel, au crescut vanzarile pentru aparatele de tuns cu peste 75%, urmate de intreaga categorie de aparate de preparare hrana care a inregistrat o crestere de 30%. Pe fondul inchiderii restaurantelor si a cafenelelor, categoria aparatelor de cafea a crescut si ea cu 40%, produsul vedeta al categoriei fiind espressorul automat, care a inregistrat o crestere de 46%.Si electrocasnicele pentru curatenia casei au inregistrat cresteri record, in special cele mai sofisticate. Astfel, produsele anului 2020 sunt aspiratoarele robot, care au adaugat inca 100 milioane lei in vanzari fata de anul 2019 si au avut o crestere de 198%. Aspiratoarele de tip HandStick au inregistrat si ele cresteri de 88% fata de 2019."In 2019 spuneam despre categoria electrocasnicelor mici ca a trecut de bariera de produse sofisticate si s-a integrat in categoria produselor de stricta necesitate. Iata ca anul 2020 ne-a confirmat acest lucru inca o data, cu atat mai mult cu cat pandemia ne-a fortat sa ne transformam casele in propriile cafenele, restaurante sau birouri, iar toate aceste transformari au necesitat achizitia de produse premium, care ne-au ajutat sa trecem mai usor peste dorinta constanta de a reveni la activitatile noastre normale", declara Dragos Sirbu.In categoria IT&C, cresterea a fost de 70%. Aceasta s-a datorat trecerii la telemunca si la scoala online. Astfel, tabletele au inregistrat o crestere de peste 176%, laptop-urile 67%, urmate de PC-uri cu 48%. O crestere considerabila s-a observat si la accesoriile si produsele complementare IT, precum imprimante, mouse, tastaturi sau camere web, acestea inregistrand cresteri de peste 70%.Piata de televizoare a scazut ca numar de unitati, insa s-a observat o crestere a vanzarilor pe tehnologii avansate. Astfel, QLED / OLED au inregistrat o crestere de peste 33% si televizoarele cu diagonale mari, de peste 65", au crescut cu 42%."Oamenii au cumparat produse de calitate mai buna, care sa le oferte experiente cat mai apropiate de cele din trecut. In cazul televizoarelor, daca multi cumparau inainte televizoare Smart, dar nu cu diagonale foarte mari, pentru ca exista cinema-ul si era deschis oricand, acum lucrurile s-au schimbat. Cinema-urile din mall s-au transformat in cinema-urile de acasa, iar pentru a reda experienta din mall, oamenii aveau nevoie de televizoare de calitate, cu ecrane de dimensiuni cat mai mari", declara Ovidiu Nicusan, director de marketing.In 2020, Flanco si-a pastrat echipa si precizeaza ca a incheiat anul cu acelasi numar de angajati pe care il inregistra si la 31 decembrie 2019.Flanco este cel mai dinamic retailer autohton de produse IT&C, electronice si electrocasnice. Cu un numar de peste 1.500 de angajati, compania detine o retea de 160 de magazine, aflate in cele mai importante zone comerciale din 116 orase ale Romaniei.