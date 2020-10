Florin Citu: "Solutia liberala pentru a dezvolta economia este o economie cu taxe mici, putine, dar pe care sa le platim toti"

"Nu, nu vom creste taxe, am spus acest lucru din primul moment in care am preluat acest mandat. Solutia liberala pentru a dezvolta economia este o ecnomie cu taxe mici, putine, dar pe care sa le platim toti", a afirmat, miercuri seara, la Realitatea Plus, Florin Citu.Acesta a explicat ca PNL nu va folosi acest instrument pentru a obtine venituri la buget."In Romania nu vom creste taxele. Nu vom folosi ca instrument de crestere a veniturilor la buget cresterile de taxe. Digitalizarea, informatizarea, implemnetarea e-facturare estimarile arata ca vor aduce la buget 20 de miliarde in plus, deci 2 puncte procentuale. Este solutia cu care mergem noi si pana acum a functionat. Excludem cresterile de taxe pentru a a avea o crestere a veniturilor la buget. Solutia cu cresterea taxelor este cea mai proasta solutie, Romania a luat in trecut aceasta decizie, iar economia a intrat in criza si si-a revenit mai greu", a mai declarat Citu.Intrebat despre bugetul pentru 2021, ministrul finantelor a precizat: "PSD minte si manipuleaza. Este si o doza de prostie acolo. PSD stie foarte bine ca Legea finantelor publice a fost modificata, chiar de PSD, in 2012, si spune foarte clar ca bugetul este prezentat, in an electoral, la 15 zile dupa investirea noului Guvern".Citu a precizat ca liderul PSD Marcel Ciolacu stie foarte bine acest lucru, intrucat a votat cu mana lui modificarile legislative.Social-democratii au transmis ca ministrul de Finante "vrea sa mareasca TVA si nu stie ce sa mai inventeze ca sa nu prezinte romanilor bugetul pe 2021 pentru ca atunci secretul lui ar sari in aer".De asemenea, mai multi lideri PSD au afirmat ca PNL nu prezinta bugetul pentru anul 2021 intrucat acesta ascunde majorari de taxe.