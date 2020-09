Florin Citu, despre majorarea pensiei cu 40%: Ce se intampla in Parlament este un act de agresiune la stabilitatea economiei Romaniei

"Ceea ce se intampla astazi in Parlamentul Romaniei este un act de agresiune la stabilitatea economiei Romaniei. Toata lumea se uita astazi la noi, agentiile de rating , Comisia Europeana, investitorii, toti se uita si ne judeca si vad cum o grupare vrea sa arunce tara in aer. Vom vota impotriva acestei rectificari bugetare si ne vom opune si garantam romanilor ca nu vom arunca tara in aer", a afirmat Citu.El a spus ca Romania abia a trecut, acum cateva luni, prin analiza Standard & Poor's si atunci a fost greu sa fie mentinut ratingul de tara."M-am uitat la aceste rapoarte si. Legea din 2019 a pensiilor arata ca pentru anul acesta de la buget , daca am fi mers pe varianta de 40%, trebuiau alocati 24 miliarde de lei si pentru anul viitor 58 miliarde de lei.Nici aici nu scrie nicio sursa.. Legea a fost facuta fara surse de finantare, totusi in aceste conditii am reusit anul acesta sa facem o crestere a punctului de pensie cu cea mai mare suma care a fost pana acum intr-o perioada de criza - 177 lei si am reusit si sa crestem alocatiile cu 20%, chiar daca nici acolo nu a fost prezentata nicio sursa de finantare", a aratat Citu.Liberalul a mentionat ca fostul ministru de Finante in Guvernul Dancila a atras atentia ca majorarea punctului de pensie se poate face doar pe reducerea investitiilor publice. "Deci, intr-o perioada de crestere, Guvernul PSD stia ca nu se poate sa creasca pensiile fara sa creeze probleme", a sustinut Florin Citu.Parlamentul a adoptat proiectele privind rectificarea bugetului de stat si al asigurarilor sociale de stat pe acest an. Aceste proiecte includ amendamente PSD care prevad bani in plus pentru pensionari sau profesori.Astfel, s-au inregistrat 242 de voturi "pentru", 147 "impotriva" si 18 abtineri.Parlamentarii au decis, la propunerea PSD, abrogarea articolul potrivit caruia punctul de pensie se majora cu 14%, in acest fel ramanand in vigoare legea sistemului public de pensii care prevede majorarea acestuia cu 40%.Citeste si: