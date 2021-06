Romania este in top cinci tari ale lumii cu crestere economica in pandemie, anunta Florin Citu

Intrebat referitor la un document publicat de Comisia Europeana in care se arata ca valoarea masurilor de sprijin luate de Romania in timpul pandemiei s-a ridicat la 1,63% din PIB , prim-ministrul Citu a precizat ca acestea sunt doar masurile directe, dar trebuie luate in calcul si garantiile, astfel ajungandu-se la peste 3% din PIB."Nu, acolo sunt masuri care erau directe. Noi ne uitam si la garantii. Eu cand am spus de peste 3% - si daca va uitati este si analiza celor de la Fondul Monetar - ne uitam si la garantii ca masuri de sustinere a economiei. Iar Romania a avut solutia, aveam doua solutii atunci: ajutoare de stat sau garantii. Am ales sa dam mai multe garantii si vedeti ca a fost solutia castigatoare.Citeste si: Cum se va calcula salariul minim pe economie. Explicatiile premierului Florin Citu Romania are cresterea cea mai mare din UE doua trimestre la rand, iar un studiu pe care l-a facut Deloitte - cred ca l-a prezentat ieri sau alaltaieri - arata ca Romania este intre cinci tari din lume care au avut crestere economica in pandemie. Deci, a fost o masura buna cea pe care am luat-o noi si a ajutat si companiile. Altfel nu aveam crestere economica, daca era o masura proasta", a spus Florin Citu , raspunzand unei intrebari referitoare la masurile de sprijin acordate firmelor in timpul pandemiei.Premierul Florin Citu a vizitat, vineri, Centrul de vaccinare drive-thru amenajat in Piata Libertatii din Baia Mare si a participat la prezentarea planului de investitii si a proiectelor pentru judetul Maramures.