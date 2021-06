Citu, despre viitoarea lege a pensiilor: Obiectivul e de a elimina riscul de nesustenabilitate peste 15 ani

Florin Citu a explicat ca viitoarea lege a pensiilor este discutata de catre un grup de lucru format din experti, iar sustenabilitatea este una dintre probleme."Cred ca in 15 ani e riscul cel mai mare. Atunci este riscul cel mai mare pentru ca vom avea un numar mare de oameni care vor iesi la pensie in acelasi an, iar cei care vor sustine vor fi din ce in ce mai putini. (....) Obiectivul este acela de a elimina acest risc de nesustenabilitate peste 15 ani de zile. S-ar putea sa fie nevoie de mai multe legi, nu doar de una singura. Este o situatie mai complexa. Nu stim exact care va fi forma finala a legii pensiilor care sa rezolve aceasta problema de nesustenabilitate. Acesta este doar un indicator la care ne uitam, dar sunt mai multi indicatori acolo", a afirmat Florin Catu, luni seara, la Digi24.Conform premierului, in discutiile cu Comisia Europeana nu s-a stabilit o varsta de pensionare pentru muncitorii din Romania, ci doar ideea unei legi a pensiilor care sa fie sustenabila, dar si pe cea a evitarii unor "cresteri ad hoc de pensii" inaintea unor runde de alegeri intrucat acestea "destabilizeaza sistemul de pensii".Citu a mentionat ca reformele pensiilor din alte tari au durat si sapte sau opt ani."Eu aici as vrea sa ducem Romania: oamenii sa inceapa sa ia decizii de investitii singuri. Sa nu astepte Guvernul sa investeasca, pentru ca Guvernul nu este cel mai bun administrator al banilor nostri. Eu va spun ca cele mai bune decizii le iau oamenii cu banii lor, nu le ia Guvernul de aceea nici nu vreau sa cresc taxe. (...) In ceea ce priveste pensiile private, cred ca deciziile pe care le iau oamenii sunt mai bune decat le ia Guvernul, dar, bineinteles, ceea ce pot sa promit eu - si am pus si in acest PNRR - este ca nu vom face ceea ce a facut PSD : nu vom veni cu alta Ordonanta 114 care sa incerce sa nationalizeze Pilonul 2 de pensii. Asta va spun foarte clar, nu pentru ca cere cineva asa ceva, ci pentru ca in asta cred. Nu nationalizam Pilonul 2 de pensii si ca sa nu existe niciun risc ca cineva sa faca acest lucru, eu ma angajez ca nu vom face asa ceva", a completat Florin Citu.