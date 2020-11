Florin Citu: Masurile anuntate de PSD vor avea un impact devastator asupra romanilor - cresterea inflatiei, a ROBOR si a pretului la combustibil

"Impact devastator al masurilor PSD pentru romani. Sa fie foarte clar. PSD inseamna taxe multe si mari, inflatie galopanta-cea mai mare din UE ani la rand si dobanzi la cer.Masurile PSD, pe care le-am prezentat in detaliu saptamana trecuta, vor duce in 2021 la:- cresterea inflatiei de la 2.4%, cat este acum, la aproximativ 8%. In guvernarea PSD din 2017-2019 rata Inflatiei a crescut de al 0% la 5.4%.- cresterea ROBOR de la 2.11, cat este acum, la aproximativ 6%. In guvernarea PSD din 2017-2019 ROBOR a crescut de la 0.8% la apoximativ 4%.- cresterea pretului pentru combustibil de la 4.5 lei pe litru la peste 6 lei pe litru", a scris Florin Citu vineri pe Facebook El a reamintit de masurile din guvernarile PSD si anume OUG 13 emisa in perioada fostului premier Sorin Grindeanu sau OUG 114 a fostului ministrul de Finante Eugen Teodorovici zis si "Bichonul lui Valcov"."Asta inseamna pentru romani aplicarea programului de guvenare al PSD. Este programul de guvernare al luii Dragnea implementat de Ciolacu Vaslasul lui Dragnea, Grindeanu "OUG 13" si Orlando OUG 114 Groparul Economiei zis si Bichonul Lui Valcov. Ciolacu si Dragnea v-au mintit in 2016 si dupa alegeri au introdus si crescut TAXE in fiecare an. Taxe pe care noi, liberalii, le-am eliminat din prima zi ale acestui an. Este simplu. PSD a introdus si crescut taxe. PNL a eliminat TOATE taxele introduse de PSD . Romania liberala inseamna Romania cu taxe mici si putine", a concluzionat ministrul de Finante.