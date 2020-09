Citu: Nu vom permite in acest an o crestere a punctului de pensie peste ceea ce s-a putut face

"Pentru ca suntem la piata de capital si la noi se uita multi investitori. Trebuie sa dau un mesaj si pentru investitori. Am avut saptamana trecuta mai multe discutii si trebuie sa explicam ce se intampla astazi in Parlamentul Romaniei pentru ca apar ingrijorari de la faptul ca opozitia, socialistii, readuc din nou in discutie cresterea punctului de pensie cu 40%. Asta dupa ce Guvernul a facut un lucru care iarasi este unic in Uniunea Europeana, si cred ca in lume, sa cresti cheltuielile cu pensiile, cu alocatiile, intr-un moment in care trecem prin cea mai mare criza economica. Si as vrea sa-i asigur atat pe investitori, cat si agentiile de rating , si pe cei de pe piata de capital ca acest Guvern nu va permite, si domnul premier este aici, nu va permite modificarea punctului de pensie in acest an. Ramane asa cum am stabilit la rectificarea bugetara. Nu vom permite in acest an o crestere a punctului de pensie peste ceea ce s-a putut face in acest moment. Este mesajul si de la domnul premier si este si mesajul pe care il dau astazi aici pentru ca nu trebuie sa avem aceste ingrijorari pe piata de capital. Garantam ca vom gestiona finantele publice, si acesta este un mesaj si pentru domnul presedinte, cu responsabilitate si precautie", a spus Florin Citu.Valoarea punctului de pensie a crescut cu 14% de la 1 septembrie 2020, respectiv de la 1.265 lei la 1.442 lei.Comisiile de buget ale Camerei Deputatilor si Senatului au dat, saptamana trecuta, raport de adoptare cu amendamente rectificarii bugetare, cu 20 de voturi "pentru" si unul "impotriva".Cel mai important amendament aprobat de comisii a fost cel care abroga articolul potrivit caruia punctul de pensie se majoreaza cu 14%, in acest fel ramanand in vigoare legea sistemului public de pensii care prevede majorarea acestuia cu 40%.Piata de capital Romania a fost inclusa in indicii furnizorului global de indici FTSE Russell pentru Pietele Emergente incepand din data de 21 septembrie 2020.Momentul este marcat de Bursa de Valori Bucuresti luni, printr-o deschidere oficiala a sedintei de tranzactionare la care participa toti partenerii BVB alaturi de care s-a putut realiza acest moment istoric, institutii ale statului, autoritati de reglementare si parteneri institutionali. La eveniment este prezent si ministrul Finantelor, Florin Citu.