INTERVIU Noul director al portului Constanta: "Tinta noastra este sa devenim principala poarta din est spre Europa"

Tarifele de pilotaj, mai mici cu 20%

180 de milioane de lei, banii de investii in Portul Constanta

La finalul lunii decembrie 2020,a fost validat in functia de director general al Administratiei Porturilor Maritime Constanta, de catre Consiliul de Administratie. Goidea a absolvit Institutul de Marina "Mircea cel Batran", a fost ofiter de punte, capitan secund si comandant de cursa lunga pentru nave, apoi a lucrat in mai multe companii private in domeniul maritim.Contractul cu firmele de pilotaj a fost pana la 31 decembrie 2020, deoarece s-a dat un ordin de ministru care prevedea ca pilotajul de la 1 ianuarie sa fie preluat de catre administratia portului Constanta. Asociatiile de pilotaj au contestat acest ordin si au avut loc patru procese, doua la Bucuresti si doua la Constanta. La Constanta, administratia a castigat procesele in prima instanta, la Bucuresti au castigat asociatiile si a fost suspendat ordinul pana la judecarea cauzei.In aceste conditii, Consiliul de Administratie a mandatat directorul general ca sa incheie un contract pe o luna de zile, incepand cu 1 ianuarie, cu firmele de pilotaj, care au refuzat sa incheie acest contract, deoarece ele doreau pe patru, cinci sau sase ani, in functie de firma, conditii care nu puteau fi acceptate, pentru ca incheierea pe o perioada asa de mare este excesiva, iar Consiliul Concurentei nu permite acest lucru. Nici Consiliul de Administratie nu a fost de acord cu acest lucru. In Europa, pilotajul este efectuat ori de o asociatie unica a pilotilor, care nu exista, ori de catre administratie.In data de 20, din cauza faptului ca au refuzat, s-a apelat la contractul dintre administratie si companiile prestatoare de pilotaj, pentru ca unul dintre articolele din contract prevede ca ele, fiind un serviciu de siguranta, chiar daca a expirat contractul, trebuie sa il presteze pana cand administratia le spune sa se opreasca. In aceste conditii, noi le-am oferit sa presteze servicii pana la data de 31 martie 2021. Toate companiile de pilotaj au zis ca vor presta serviciul dupa 1 ianuarie, numai in conditiile in care administratia semneaza un addendum la contract pentru cinci ani de zile - au revenit la vechea situatie, ceea ce nu se putea intampla.Consiliul de Administratie m-a mandatat sa depun toate diligentele astfel incat sa nu se blocheze portul. In conditiile in care portul Constanta risca sa se blocheze -- eu am angajat un corp de piloti, am inchiriat echipamente si incepand de la 1 ianuarie, ora 00.00, administratia a efectuat pilotajul in portul Constanta, urmand ca acum sa clarificam cu noile contracte. Eu pe data de 1, la ora 00.00, nu puteam sa las portul Constanta fara pilotaj, indiferent care erau implicatiile.Da, au urmat niste proteste, am discutat. Ne-au dat o suma de intrebari, de natura juridica, care fac parte din litigiile care sunt nascute intre parti, despre care eu nu pot sa ma pronunt. La toate celelalte intrebari, propuneri, am sa dau un raspuns, vom cauta solutii si, bineinteles, voi continua dialogul cu asociatiile de piloti.fata de tarifele care erau inainte. Bineinteles ca aceste tarife sunt fundamentate, pentru aceste nave chiar se fac facilitati. Consiliul de Administratie a dat facilitati pentru navele de linie si navele mari, pentru ca intra in categoria de nave tinta pentru noi, care aduc venituri mari si trafic mare. Pe langa asigurarea unui serviciu in siguranta, scopul a fost scaderea tarifelor - aceasta este preocuparea administratiei in acest moment, asigurarea unor tarife competitive cu porturile cu care noi suntem in concurenta, respectiv porturile din Marea Adriatica si cele din Marea Neagra, in special porturile bulgaresti: Varna si Burgas.Pe site a fost urcat, care trebuie citit cu o anumita hotarare judecatoreasca, vom incheia contract cu cine se va prezenta. Contractul este pe o luna de zile, apoi il vom prelungi si il vom negocia, in functie de prevederile contractuale. In conditiile in care nu exista companii, vom interveni imediat, prin corpul nostru de piloti, astfel incat portul sa nu sufere cu nimic.La ora actuala avem 36 de piloti angajati. La vremea respectiva cand ordinul ministrului era valabil, nu era suspendat, am facut o recrutare pentru 60 de piloti si s-au prezentat 52 de piloti care doreau sa fie angajati ai administratiei. Am bugetatePentru urmatorii ani avem planificate investitii atat din fonduri europene, cat si din fonduri proprii. Tinta noastra este sa devenim principala poarta spre Europa din partea de Est. In conditiile acestea, administratia trebuie sa fie ocupata foarte mult de infrastructura . Operatorii portuari sunt cei care aduc trafic in portul Constanta, dar eu trebuie sa fac investitiile ca ei sa isi poata desfasura activitatea.Vrem sa construim. Se investeste in infrastructura auto si feroviara, pentru ca o parte din caile ferate sunt in proprietatea administratiei, dar marea majoritate sunt in proprietatea CFR-ului. De asemenea, investim in infrastructura de apa-canal si scurgeri pluviale. Investim in infrastructura electrica, pentru ca portul trebuie modernizat.Anul acesta vom incepe proiectul pentru modernizarea retelei electrice, faza a doua, vom incepe infrastructura rutiera cu extinderea la patru benzi de la poarta a saptea a portului pana la conexiunea cu autostrada A2. De asemenea, vom incepe proiectul pentru dezvoltarea infrastructurii pentru apa, canalizare si scurgere pluviala.In 2021, vom investi in jur de trei milioane de euro in infrastructura de cai ferate proprii si vom extinde la patru benzi drumul de la poarta 10 la poarta 10 bis, care este un drum pentru camioane grele. Avem o multime de pasaje si poduri care vor intra in reparatii capitale, vom finaliza achizitia pentru dragajul de investitii. Mai avem foarte multe drumuri de asfaltat si de realizat de la zero.Da, avem banii pentru investitii, avem accesate fonduri europene si vom accesa si alte fonduri. De asemenea, trebuie sa fundamentam foarte clar investitia pentru molurile 3 si 4, pentru a obtine finantarea clara, fiind vorba de 500 de milioane de euro.Dinam accesat peste 800 de milioane de euro, iar bugetul nostru de investitii este de 180 de milioane de lei.Ne-ar trebui cativa ani buni ca sa ajungem, legislatie specifica in domeniu ca sa ne putem dezvolta, vointa politica, nu o putem exclude, si implicarea profesionistilor in realizarea proiectelor. Daca incepi un proiect si nu il urmaresti, nu il poti finaliza in timp. Eu aici vreau sa actionez, sa scurtam timpii si sa pot sa contracarez anumite intarzieri care vin din alta parte.Nu suntem chiar asa departe de porturile europene, doar ca ele beneficiaza de alta pozitie geografica, dar avem si noi atuurile noastre, suntem cel mai mare port de la Marea Neagra, iar prin molurile 3 si 4 cream zone de mare adancime, unde pot veni nave foarte mari, ceea ce inseamna multa marfa.Da, cred ca undeva a fost o anumita delasare. Caut sa nu ma uit in trecut sa imi gasesc scuze. Categoric se puteau face mult mai multe. Noi trebuie sa stabilim un T0 (timp zero - n.r.), o foaie de parcurs de la care sa nu ne abatem niciun milimetru. Altfel nu putem sa realizam nimic.