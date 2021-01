ANALIZA: Bitcoin va fluctua cu 20-25% si in perioada urmatoare

Ethereum urmeaza trendul

Este posibil ca niveluri chiar sub 30.000 dolari pentru Bitcoin sau 1.000 de dolari pentru Ethereum sa fie atinse, avand in vedere viteza inalta a fluctuatiilor, care a adus castiguri impresionante intr-un orizont de timp foarte scurt unui numar larg de participanti, este de parere analistul.Nivelul de interes suscitat de monedele virtuale a atins repere foarte inalte pe finalul anului incheiat / inceputul lui 2021. Ecouri ale aprecierii rapide din perioada asemanatoare de acum 3 ani au fost vizibile pentru "veterani": si atunci cresterile asimptotic verticale au adus ulterior scaderi ample.Mai mult de 100% a avansat Bitcoin in raport cu dolarul american, intre 1 decembrie si 8 ianuarie (ziua cand a atins cotatia record de 42.000 dolari americani). Sesiunile recente au adus o corectie spre 32.000 USD (la ora redactarii materialului, piata fiind deosebit de volatila).Numeroase au fost argumentele pentru a justifica abordarea entuziasta (anterioara ajustarilor). Intre acestea:- nivelul in crestere al incertitudinii (inclusiv la nivel politic in SUA, al relatiilor dintre marile puteri, al situatiei din sanatate),- implicarea unor nume mari, respectate in domeniul investitiilor in piata monedelor virtuale,- opinii favorabile ale unor persoane relevante pentru investitori (Stanley Druckenmiller, Paul Tudor Jones, Scott Minerd, Fidelity, Paypal)- politica de generare de lichiditate a Fed.Un nou demers pentru autorizarea unui fond de tip ETF cu detineri in bitcoin a reaprins sperantele de largire a bazei de investitori potentiali. Toate influentele sunt, totusi, dificil de cuantificat.Un model de evaluare al Bitcoin, fie si vag asemanator cu cele utilizate in pietele bursiere pentru a evalua actiunile sau obligatiunile, pare imposibil. Intr-un material de analiza al JPMorgan, un nivel de 146.000 de dolari pentru o unitate Bitcoin a stimulat imaginatia participantilor."De unde a aparut aceasta valoare? Dintr-o echivalare a valorii de piata potentiale a monedei (capitalizarea totala) cu investitiile in aur prin monede, lingouri sau fonduri ETF. Felul in care echipa de analiza a bancii a ajuns la aceasta valoare demonstreaza atat asocierea, des intalnita, cu activul fizic de refugiu traditional, aurul, cat si lipsa acuta de alternative viabile pentru o evaluare riguroasa a Bitcoin. Banca a mentionat, totusi, ca niveluri de peste 50 de mii de dolari anul acesta nu sunt sustenabile, desi "balonul speculativ" ar putea, teoretic, ajunge la astfel de niveluri", spune Claudiu Cazacu.Un ritm aproape la fel de ridicat a inregistrat Ethereum (ETH). Avansul procentual (185% de pe 1 octombrie pana luni la ora 21) se apropie de cel al Bitcoin in aceeasi perioada (213%). ETH este sub varful istoric din 2018, in timp ce BTC a atins niveluri duble.Pe langa efectul de antrenare din partea Bitcoin, lansarea asteptata a unor contracte futures pe o bursa reglementata din SUA a fost un catalizator important. ETH pare a functiona mai putin pe logica BTC, si mai mult ca "baza" pentru asa numite contracte inteligente, sau proiecte construite pe infrastructura sa. Corelarea cu BTC ramane destul de inalta, dar ea variaza notabil in timp.Scaderile recente ale monedelor virtuale au venit dupa comentarii mai putin favorabile chiar ale unor investitori anterior optimisti (Scott Minerd, vorbind despre o "tinta atinsa" la 35.000 dolari per Bitcoin), normalizarea situatiei din SUA, unde o tranzitie pasnica a puterii este ipoteza de baza (desi nu certa) si avertizarea FCA (autoritatea de reglementare financiara din Marea Britanie) ca investitorii in monede virtuale risca sa isi piarda toti banii."Fluctuatii de peste 20 sau 25% nu reprezinta o surpriza si nu ar fi intelept sa le vedem drept putin probabile nici in perioada urmatoare. Este posibil ca niveluri chiar sub 30 de mii dolari pentru BTC sau 1.000 de dolari pentru ETH sa fie atinse, avand in vedere viteza inalta a fluctuatiilor, care a adus castiguri impresionante intr-un orizont de timp foarte scurt unui numar larg de participanti. Unii vor fi astfel ispititi sa vanda pentru a isi asigura profitul", a mai spus Cazacu.Desi ar fi o buna ocazie ca piata sa se stabilizeze relativ, dupa unele ajustari, calendarul incarcat al perioadei urmatoare (care va aduce o noua administratie prezidentiala, raportari ale unor nume sonore in piata bursiera din SUA, date din economie despre pozitionarea pentru inceputul de an in SUA, China, zona Euro, informatii din planul situatiei din sanatate) sustine sansele pentru o perioada cu regim de volatilitate ridicata.Pentru o vreme, realitatea ar putea fi intre (nu neaparat la jumatate) entuziasmul debordant al fanilor monedelor virtuale vizand noi varfuri si cei care le vad la valoare 0. In lipsa unor reglementari foarte restrictive, conditiile incerte ale anului in curs, alaturi de vizibilitatea adaugata si modalitatile noi de acces (via Paypal, companii listate care au detineri importante, precum Microstrategy sau contracte futures pe ETH, intre altele) ar putea permite, dupa o perioada (ce se poate intinde la mai multe saptamani sau chiar luni) la reluarea secventei ascendente a Bitcoin.