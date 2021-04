FMI cere statelor bogate sa reduca inegalitatile folosind impozitarea. "Ar trebui luate in considerare contributii la redresarea in urma pandemiei"

Pandemia a exacerbat inegalitatile preexistente referitoare la accesul la sistemele de ingrijire a sanatatii, educatie si infrastructura digitala, care ar putea face ca diferentele de venituri sa persiste generatie dupa generatie. Cele mai multe tari vor avea nevoie de venituri suplimentare pentru a asigura accesul la vaccinuri COVID-19 si pentru a-si imbunatati serviciile, in timp ce intrerup "cercul vicios" al agravarii inegalitatilor, apreciaza FMI Pentru a schimba directia, statele trebuie sa se concentreze pe investitii mai bune in educatie, sanatate si dezvoltarea copiilor in primii ani de viata, si pe intarirea mecanismelor de protectie sociala.Pentru a aloca resursele necesare, economiile avansate ar putea creste gradul de progresivitate a sistemului de impozitare si ar trebui sa se bizuie mai mult pe impozitele pe proprietate si pe succesiune, se arata in raport."Ar trebui luate in considerare contributii la redresarea in urma pandemiei si impozitarea profiturilor "excesive" ale companiilor", o alta optiune fiind impozitul pe avere, daca alte masuri nu sunt suficiente.Economiile emergente si cele in curs de dezvoltare ar trebui sa se concentreze pe intarirea capacitatii fiscale pentru a finanta majorarea cheltuielilor sociale, considera Fondul Monetar International.Oxfam a salutat sprijinul FMI pentru impozitarea profiturilor excesive ale companiilor si ale veniturilor ridicate, si a cerut FMI sa renunte la propriile cerinte legate de austeritate."Pandemia a adancit inegalitatile. Averea miliardarilor a crescut pe plan global cu o suma uimitoare - 3.900 miliarde de dolari - in perioada martie - decembrie 2020", a apreciat Susana Ruiz, consilier in politica fiscala la Oxfam.Ruiz a adaugat ca FMI si guvernele ar trebui sa evite repetarea a ceea ce s-a intamplat dupa criza financiara din 2008 - 2009, cand povara impozitarii a trecut de la profiturile celor mai bogati si ale companiilor la gospodarii.