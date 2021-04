FMI cere statelor din zona euro sa introduca noi stimulente fiscale in 2021 si 2022. Cum ar putea ajuta aceste masuri

In cel mai nou raport privind perspectivele economice ale zonei euro, FMI estimeaza ca sprijinul fiscal suplimentar din 2021-2022 ar putea fi urmat de o consolidare mai puternica dupa ce excesul de capacitate se va reduce."Un astfel de sprijin suplimentar de ordinul a 3% din PIB in perioada 2021-2022 ar putea majora PIB-ul cu aproximativ 2% pana la finele lui 2022 si ar reduce la mai mult de jumatate pagubele pe termen mediu ca urmare a unor efecte robuste pe partea ofertei", sustine FMI in raportul sau."Acesta ar avea beneficii mai mari pentru gospodariile cu venituri mici si ar avea mai putine efecte secundare decat noi stimulente monetare. De asemenea, ar aduce inflatia mai aproape de tinta in multe tari si ar ajuta la refacerea spatiului de manevra a politicii monetare", adauga FMI.Tarile din zona euro au furnizat anul trecut stimulente fiscale si scheme nationale de lichiditate in valoare totala de peste 3.000 de miliarde de euro pentru a-si mentine economiile pe linia de plutire iar unele din aceste tari, precum Italia, anunta noi masuri de sprijin in conditiile in care cel de al treilea val al pandemiei declanseaza noi carantine la nivelul zonei euro.In raportul sau regional pentru Europa publicat marti, FMI prognozeaza ca in acest an Europa va inregistra o crestere economica de 4,5%, cu 0,2 puncte procentuale mai putin decat estima in luna octombrie a anului trecut.Pentru 2022, FMI mizeaza in cazul Europei pe o crestere de 3,9% si avertizeaza ca ritmul de crestere a PIB-ului european nu va reveni la nivelul de dinaintea pandemiei decat cu conditia ca vaccinurile sa fie disponibile pe scara larga in vara lui 2021 si pe intreaga perioada a anului 2022.Pe o nota mai optimista, FMI estimeaza ca deciziile politice ar putea avea efecte benefice mai importante decat se preconiza, citand punerea in practica a planului 'Next Generation' al Uniunii Europene.