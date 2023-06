FMI lauda India si arata cu degetul spre zona euro

Zona Asiei ramane in continuare pilonul cresterii economice la nivel global, dar de aceasta data nu China va conduce topul economiilor potente la nivel mondial, ci India.

Cresterea economica a Indiei pentru anul in curs va fi de 7,2 procente, pentru 2016 fiind asteptata o crestere economica de 7,5%.

Cel putin asa crede presedintele FMI, Christine Lagarde, prezenta zilele acestea intr-o vizita oficiala in New Delhi, arata cotidianul britanic The Telegraph.

O raza de speranta

India va depasi anul acesta ritmul de crestere economica al Chinei, devenind cel mai rapid dezvoltata economie in crestere, a precizat Christine Lagarde in timpul vizitei oficiale din capitala New Delhi.

Pentru sefa FMI, India apare in acest moment ca o "pata luminoasa pe un orizont intunecat", mentionand ca noua generatie si progresul inregistrat de autoritati in implementarea reformelor dau sperante pentru mentinerea acestui trend si in anii viitori.

