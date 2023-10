Fondul Proprietatea, la primele dividende platite

Actionarii Fondului Proprietatea si-au primit vineri primele dividende. Fondul a platit, in luna noiembrie a acestui an, peste 31,5 milioane de lei catre 191 de actionari persoane fizice.

Sumele reprezinta dividendele corespunzatoare anului trecut. Statul, care detine pachetul majoritar de actiuni ale Fondului, a primit 28,8 milioane de lei.

Fondul Proprietatea a anuntat ca, in perioada urmatoare, va plati si restul dividendelor, de peste 721 de mii de lei. Institutia are in prezent 3006 actionari persoane fizice, care detin impreuna 11,26% din capitalul social.

