ASF: Activele totale ale fondurilor de pensii private obligatorii au crescut cu o treime la finalul primului trimestru, depasind 80 miliarde de lei

"La finalul primului trimestru al anului 2021, fondurile de pensii private obligatorii au inregistrat o crestere cu o treime a activelor totale, in raport cu aceeasi perioada a anului trecut , depasind astfel pragul de 80 miliarde de lei", arata ASF.Piata pensiilor private a evoluat pozitiv pe tot parcursul functionarii sale, reusind sa depaseasca episoadele de volatilitate intalnite de-a lungul anilor, avand la finalul anului trecut si cea mai mare pondere in PIB din cadrul pietelor financiare nebancare, de aproximativ 7,5%."Fondurile de pensii private obligatorii au in continuare o evolutie solida, un lucru remarcabil, avand in vedere ca traversam o perioada mai putin favorabila din punct de vedere economic. Ritmul de crestere sustinut confirma stabilitatea si rezilienta sistemului de pensii private, precum si capacitatea acestuia de a se dezvolta si a genera beneficii pe termen lung participantilor.Majoritatea covarsitoare a participantilor este insa alocata aleatoriu. O mai buna informare si o cat mai corecta cunoastere a pietei pensiilor private va oferi sansa celor care contribuie la aceste fonduri sa ia decizii nu doar responsabile, ci si care corespund pe deplin intereselor lor", a declarat presedintele Autoritatii de Supraveghere Financiara, Nicu Marcu.