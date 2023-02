Fondurile off shore, "calul troian" al economiei europene

Europa risca sa deschida usa unui "cal troian" de fonduri de investitii off shore, daca sunt adoptate noile reguli pentru reglementarea industriei, avertizeaza Franta.

Christine Lagarde, ministrul de Finante francez, a criticat proiectul de lege al Comisiei Europene, privind reglementarea sistemului financiar, spunand ca nu s-au facut destul de multe schimbari spre bine, scrie Financial Times.

Guvernul francez nu este de acord cu propunerea Bruxelles-ului de a inmana "pasapoarte de comert" in Europa, pentru fondurile de investitii din afara.

"Comisia vrea sa creeze un sistem de recunoastere reciproca. Acest lucru va deschide portile unui fond din Insulele Cayman, de exemplu, care nu a mai fost controlat de autoritatile europene niciodata. Exista pericolul sa devina "calul troian" pentru toate fondurile off shore", a declarat Lagarde.

Franta si Germania au devenit un model in reguli financiare stricte in privinta fondurilor. Nicolas Sarkozy, presedintele francez, a atacat, in repetate randuri, fondurile speculative si a cerut liderilor bancari sa creasca transparenta afacerilor.

Oficialii francezi se tem ca noile reglementari nu vor fi indeajuns pentru a controla fondurile de investitii.

Potrivit proiectului de lege, vor fi controlati mai riguros managerii fondurilor de investitii alternative, si nu fondurile direct. De asemenea, se prevede schimbarea relatiilor cu fondurile aflate in alte tari.

