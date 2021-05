Ford reduce productia la doua fabrici din Germania, din cauza deficitului de cipuri

"Situatia pe piata globala a semiconductorilor ramane tensionata si, conform tuturor estimarilor, tendinta va continua in urmatoarele luni, ceea ce va afecta lantul de aprovizionare", a declarat un purtator de cuvant al producatorului auto american. Ford vrea sa recupereze rapid efectele opririi productiei si a anuntat ca vor avea prioritate vehiculele comandate deja de clienti.Aproximativ o treime din cei 15.000 de angajati ai Ford din Koln vor avea program redus de munca in perioadele 3 mai - 18 iunie si 30 iunie - 9 iulie. Dupa vacanta de vara, productia va fi reluata in 16 august.Saptamana trecuta, Ford si-a redus estimarile privind rezultatele inregistrate in acest an , din cauza deficitului de cipuri, o criza care, potrivit producatorului auto american, se va prelungi pana in 2022.Directorul financiar al Ford, John Lawler, estimeaza ca lipsa de cipuri va reduce productia realizata in acest an cu 1,1 milioane de vehicule, o revizuire semnificativa fata de estimarile anterioare, care vorbeau de o diminuare a productiei cu 200.000 pana la 400.00 de vehicule.Vanzarile pierdute ca urmare a unei productii mai mici vor avea un impact semnificativ asupra rezultatelor anuale. In prezent, Ford se asteapta la un profit operational cuprins intre 5,5 si 6,5 miliarde de dolari in acest an, respectiv cu 2,5 miliarde de dolari mai putin fata de estimarile anterioare privind un profit operational cuprins intre sapte si opt miliarde de dolari."Exista mai multe momente dificile in fata noastra. Deficitul de semiconductori si impactul asupra productiei se va inrautati", a afirmat directorul general Jim Farley.Potrivit acestuia, in prezent, Ford se asteapta sa piarda pana la 50% din productia preconizata pentru al doilea trimestru, in crestere fata de 17% in primul trimestru. Farley avertizeaza ca problema ar putea sa se prelungeasca pana in 2022.Producatorii auto din intreaga lume, printre care Renault , Ford Motor, Subaru Corp, Toyota Motor Corp, Volkswagen AG, Nissan Motor si Fiat Chrysler , inchid liniile de asamblare din cauza lipsei de cipuri pentru industria auto. De asemenea, directorii de mari companii si autoritatile europene incearca sa reduca dependenta de furnizorii de cipuri din Asia si SUA.Acest deficit in aprovizionarea cu cipuri, care afecteaza producatorii auto din intreaga lume, este rezultatul unei combinatii de factori. Producatorii de automobile au inchis uzinele timp de doua luni in timpul pandemiei de COVID-19 de anul trecut si au anulat comenzile de cipuri. In paralel, insa, cererea de cipuri a crescut in industria echipamentelor electronice, in conditiile in care oamenii au fost obligati sa stea acasa, ceea ce a condus la cresterea vanzarilor de laptopuri si console de jocuri video. Acum producatorii de automobile trebuie sa concureze pentru cipuri cu producatorii de electronice. Al doilea mare producator auto din SUA, Ford, este prezent si pe piata din Romania.