Ford opreste temporar productia la Craiova. Criza de semiconductori afecteaza si Romania

Mai mult, Ford trimite in somaj tehnic muncitorii dintr-un schimb de lucru timp de aproape o luna, de la 26 aprilie pana la 21 mai. Intreaga productie de autovehicule se suspenda la Craiova timp de sase zile, iar productia de motoare timp de 10 zile. Ca urmare a problemei aprovizionarii cu semiconductori , care afecteaza o mare parte din industria auto globala, in perioada 26 aprilie- 21 mai, Sectia de Productie Vehicule de la Ford Craiova va opera in doua schimburi (in loc de trei).In plus, estimam in acest moment 6 zile fara productie de vehicule, in data de 29 aprilie, respectiv in perioada 10 - 14 mai, precum si 10 zile fara productie de motoare, in perioada 26 aprilie - 14 mai.Continuam totodata sa prioritizam configuratiile cheie de vehicule, gestionand in mod eficient volumele noastre alocate de semiconductori", a declarat Ana Maria Timis, director de comunicare al Ford Romania, potrivit gds.ro Angajatii care o sa intre in somaj tehnic ar urma sa fie platiti cu 78% din salariul brut pe perioada suspendarii productiei, potrivit sursei citate.Nu este prima data cand se intampla acest lucru. Ford a mai sistat productia la Craiova timp de opt zile, la sfarsitul lunii februarie.