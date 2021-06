Criza fortei de munca, din nou asupra Romaniei. Antreprenorii se plang, dar dau salarii prea mici, iar statul pare fara solutii

Romanul plecat in strainatate este o pierdere pentru tara

"E clar ca companiile din Europa de vest platesc mai bine decat companiile din Romania. Si de asta pleaca romanii sa lucreze in strainatate. De asemenea, cred ca un alt motiv de plecare este si sistemul de sanatate si cel de invatamant sau serviciile publice, care sunt ca si calitate cu mult sub banii pe care fiecare angajat ii contribuie pentru acestea. Acesta le vad ca fiind principalele cauze ale exodului romanilor din ultimii ani", a declarat Adrian Codirlasu, analist financiar.Potrivit lui, si in alte state sunt salariile mici, dar nu se pleaca atat de mult precum se face din Romania."Acum ce se poate face? Ma rog, partea de oameni educati, cei care desfasoara munca intelectuala, acestia pot face munca de la distanta. Asta ar fi o solutie sa ii oprim, sa poata munci de la distanta din Romania pentru companiile din strainatate. Iar asta ar insemna ca banii castigati vor ramane in Romania, adica vor fi cheltuiti aici", a afirmat expertul.Acesta vede munca de la distanta ca o posibila solutie, mai ales ca multi vor dori in continuare sa munceasca pentru o companie din vest, dar sa lucreze de aici."Iar aici macar raman in Romania si consuma in Romania. Pe cand daca pleaca cineva in strainatate si isi intemeiaza o familie acolo iar copiii pe care II au intra in sistemul de invatamant din acel stat, e clar, acea familie este pierduta pentru Romania", a mai spus Codirlasu.Pandemia a facilitat munca de la distanta si, de asemenea, Romania este o tara foarte bine dotata pentru genul acesta de lucru."Ma refer aici la viteza de Internet care este printre cele mai bune din lume, Deci se poate lucra. Aici ar putea sa vina guvernul si sa sustina acest mod de lucru", a afirmat el.Un alt impact pe care l-ar mai avea, uitandu-se la Planul National de Rezilienta si Relansare, este ca o parte din bani, atat cei din infrastructura , cat si cei pe apa si canalizare, se duc catre localitatile mici cu o populatie mica."In felul acesta ele vor deveni mai dezirabile iar combinat cu munca de la distanta poate romanii nu vor mai pleca atat de mult sa lucreze in afara. Romanii s-ar putea intoarce la radacini, dar problema este sa aiba ce sa faca acolo. Daca se construieste acolo infrastructura este clar ca devin mai dezirabile pentru locuit si pentru a ajuns acolo fiind drumuri de acces, insa trebuie sa aiba ce sa faca acolo", a afirmat vicepresedintele CFA Romania.Sunt anumite joburi care presupun munca fizica, iar la acelea nu avem ce sa facem, acei romani vor pleca inapoi odata ce se vor deschide granitele si isi vor reveni economiile din care au venit in Romania, preconizeaza Codirlasu."Pe cei care fac munca fizica ii mai putem opri in tara doar cu salarii foarte mari. Nu vad alta solutie. Iar aici se plang exact cei care care dau salariile mici pe economie, horeca, constructiile si retailul. Cu toate acestea, vedem ca si in strainatate acelasi sectoare sufera si nu mai gasesc oameni pe care se angajeze este o criza si acolo, deci cu atat mai mult, noi ar trebui sa facem ceva sa ii oprim pe acesti oameni sa nu plece din tara in conditiile actuale".Potrivit lui, Romania nu are nici o sansa sau are sanse minime sa ii opreasca pe acestia sa plece din tara."Ma rog, aici cresterea salariilor ar trebui sa fie data de piata nu umflata artificial de stat asa cum a facut in ultimii ani prin masuri administrative", a conchis analistul financiar.Pe de alta parte, Dragos Anastasiu, coordonatorul Coalitiei pentru Dezvoltarea Romaniei, spune ca patronii IMM-urilor incep sa resimta din nou lipsa fortei de munca."In timpul pandemiei a fost excedent de forta de munca, dar forta de munca nu sta pe dreapta sa se uite la noi, ci se reorienteaza. Sunt zeci de mii de locuri de munca pierdute in timpul pandemiei, daca nu chiar peste 100.000. Sunt oameni care au plecat fie din tara, fie din industrie (HoReCa). Iar acum, cand avem revenge tourism - lumea vrea sa plece in concediu - nu mai gasim deloc oameni. Deci in momentul de fata situatia este dramatica, probabil mai grea decat inainte de pandemie", spunea Anastasiu.