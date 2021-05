Fostul ministru al Energiei, Razvan Nicolescu, a fost numit in forul de conducere al Institutului European pentru Inovare si Tehnologie

In afara de Razvan Nicolescu, alti trei membri au fost numiti de Comisia Europeana in Consiliul Director al EIT: Jan Figel (fost comisar european si vice-prim-ministru slovac), Janis Grevins (profesor universitar) si Nora Khaldi (CEO al unei companii de biotech).Mandatul noilor membri ai Consiliului Director este de 4 ani.Numirea lui Razvan Nicolescu in Consiliul Director al EIT reprezinta prima nominalizare a unui roman in forul de conducere al acestei institutii europene, fiind rezultatul final al unui complex proces de recrutare derulat de un panel independent de experti.Forul de conducere al EIT stabileste directiile strategice de actiune ale institutiei UE, fiind compus din profesionisti cu experienta din domeniile inovarii, tehnologiei si mediului de afaceri. Schimbarile climatice , energia curata si mobilitatea urbana sunt printre cele mai importante domenii de activitate ale EIT.Institutia europeana care gestioneaza politica europeana in domeniul inovarii are un buget de aproximativ 4 miliarde de euro pentru urmatorii 5 ani.Ministrul roman al Afacerilor Externe, Bogdan Aurescu , a salutat, luni, nominalizarea lui Razvan Nicolescu in forul de conducere a EIT.