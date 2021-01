FOTO Avionul unic in Europa intrat in dotarea Autoritatii Aeronautice Civile Romane. La ce va fi folosita noua aeronava

Avionul este unic in Europa prin faptul ca verifica si calibreaza sistemele de radionavigatie pentru aterizare si ruta, precum si procedurile de zbor ale aeroporturilor civile si militare.Potrivit unui comunicat al Autoritatii, cu ajutorul acestei aeronave se va asigura indeplinirea atributiilor AACR in domeniul verificarilor din zbor, pentru urmatorii 20 - 30 de ani.Avionul Beechcraft Super King Air, cu toate dotarile, costa aproape 12 milioane de euro si a fost achizitionat in baza unei licitatii castigata de Beechcraft Berlin Aviation GMBH. Aeronava este destinata masurarii unor parametri sensibili ai mijloacelor de navigatie aeriana dispuse pe aeroporturile civile si militare, precum si pe rutele care tranziteaza spatiul aerian al Romaniei."In trecut, calibrarea si verificarea sistemelor de radionavigatie ale aeroporturilor au fost indeplinite cu ajutorul unei aeronave Beechcraft King Air 350. Cu aceasta au fost efectuate pana in anul 2019 in misiuni de verificari peste 11.400 ore de zbor efectiv si 5.240 aterizari din zbor. Fosta aeronava de calibrare atinsese un grad mare de uzura si obsolescenta facand imposibila validarea unor proceduri de zbor, restrictionarea operarii in spatiul RVSM", noteaza reprezentantii AACR.In toamna anului 2020 aeronava a fost amplasata pe Aeroportul International Aurel Vlaicu Bucuresti - Baneasa, unde s-a desfasurat si procesul de predare - primire si trecerea aeronavei in proprietatea Autoritatii Aeronautice Civile Romane.Aeronava are o greutate maxima la decolare de 6,8 tone si o raza maxima de actiune de aproximativ 3.300 km, echipata cu un Sistem Automat de Verificari din Zbor (AFIS) UNIFIS 3000, care permite supravegherea si verificarea din zbor cu inalta precizie a mijloacelor de navigatie aeriana, utilizand cele mai noi tehnici hardware si software."Intrucat Statele Unite si Romania lucreaza indeaproape in proiecte precum acesta care consta intr-un avion mic, dar critic, pana la centrala nucleara de la Cernavoda, de la lupta impotriva criminalitatii transnationale si a traficului de persoane pana la cele mai noi sisteme militare pentru a asigura integritatea teritoriala, misiunea mea ca ambasador al Statelor Unite in Romania a fost de a intari legaturile dintre tarile noastre. Valorile noastre comune ale democratiei, fair-play-ului, intreprinderii libere si valoarea antreprenoriatului si a intreprinderilor mici ne fac parteneri si prieteni naturali", a declarat Adrian Zuckerman, ambasadorul SUA in Romania, prezent la eveniment.La randul sau, Armand Petrescu, directorul general al AACR a afirmat ca, prin noua achizitie, "cooperarea in domeniul civil militar capata o noua dimensiune si pozitioneaza tara noastra intr-un jucator cu valente strategice atat regionale, cat si europene".In prezent, aeronava Beechcraft Super King Air - 350 este inregistrata cu indicativul YR-CAA in evidentele AACR, este pe deplin operationala si a inceput activitatea de verificare din zbor a mijloacelor de navigatie aeriana dispuse pe aeroporturile civile si militare din Romania.