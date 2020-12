FOTO Un tronson din scara originala a Turnului Eiffel, vandut la licitatie pentru o suma uriasa

Inalta de aproape 3 metri, sectiunea provine din scara elicoidala originala a "Doamnei de fier", datata 1889, care lega al doilea de al treilea etaj al monumentului.Provenit dintr-o colectie privata canadiana, acest tronson a fost estimat intre 30.000 si 40.000 de euro. In final, a fost vandut cu aproape de 10 ori estimarea initiala, pentru 274.475 de euro (taxe incluse).In 1983, instalarea unui ascensor intre cele doua etaje ale turnului a determinat demontarea si decuparea unei scari in 24 de sectiuni.Una dintre ele este de atunci pastrata la primul etaj al monumentului, in timp ce alte trei au fost oefrite muzeelor franceze: Muzeul Orsay, Muzeul Villette (Paris) si Istoria fierului (Nancy, in estul Frantei).In 1983, cele 20 de elemente ramase au fost vandute colectionarilor din intreaga lume. Doar doua tronsoane ramase in Franta au fost achizitionate de cantaretul Guy Beart care le-a revandut in 2015.Aceste bucati diferite sunt astazi vizibile in sit-uri celebre in lume: Fundatia Yoishii din Yamanashi in Japonia sau in apropiere de Statuia Libertatii din New York.Altele se afla in colectii private straine, in special in Elvetia, Italia sau Canada.Este a patra oara cand Artcurial scoate la licitatie o bucata din Turnul Eiffel.Un prim tronson de 3,5 metri a fost adjudecat la 220.000 de euro in 2013, un al doilea a fost vandut pentru 523.800 de euro in 2016 si un al treilea a fost vandut la 176.150 de euro in 2018.Inalt de 324 de metri si devenit unul dintre simbolurile Parisului, alaturi de Catedrala Notre-Dame si Bazilia Sacre Coeur din Montmartre, "Doamna de fier" a fost construita de Gustave Eiffel (1832-1923) pentru Expozitia Universala din 1889.