Consultant: "Daca credinta mea este ca doar daca fraudez am o viata buna, asta am sa fac"

Ce este frauda?

"Daca credinta mea este ca doar daca fraudez, doar daca fur o sa am o viata buna, eu si familia mea, asta am sa fac. Daca acasa am vazut ca parintii mei fraudau si le mergea bine, observ prietenii mei ca fraudeaza si le merge bine, de ce nu si eu sa fraudez? Cand este vorba de neatentie, se poate corecta foarte usor, dar atunci cand vorbim de obiceiuri, credinte si valori e mult mai complicat. Noi, oamenii, avem foarte multa nevoie de atentie, de apreciere, sa fim ascultati. Fiecare angajat are povestea lui. Intr-adevar, atunci cand se angajeaza, la interviu, poate sa vina cu o anumita imagine, dar ulterior aceasta se disipeaza si ramane angajatul asa cum este el", a declarat Croitoru.Potrivit lui, daca angajatorul este atent si ii da atentie angajatului, acesta se deschide in fata lui si incepe sa vorbeasca despre problemele lui."Oamenii pot intra, la un moment dat, intr-o situatie de criza si fraudeaza pentru ca au nevoie de foarte multi bani ca au jucat la cazinou, de exemplu. De unde fac rost de bani? Din propria companie, pentru ca acolo stiu care sunt punctele sensibile. Sau are o persoana foarte apropiata care e foarte bolnava si are nevoie de bani...", a mentionat consultantul."Din perspectiva mea, (n.r - frauda) este un furt si furtul este un cuvant de care noi, sincer, ne cam ferim. De mici am fost invatati ca a fura este ceva rau, este ceva ilegal, nu este etic. Noi vrem sa fim oameni bun, nu rai. Putem da o definitie raului? De ce oamenii rai fraudeaza? Raul apare atunci cand ceea ce vine din noi nu este fructificat si atunci apare lenea, nesimtirea fata de noi si fata de cei din jurul nostru, apare egoismul, lacomia. Nu uitati niciodata un lucru: raul nu are substanta proprie, ci este alimentat tocmai de aceste comportamente despre care v-am vorbit. Atunci ne intrebam de ce un angajat fraudeaza compania?", a mai spus specialistul.Acesta a adaugat ca imaginea unui candidat, afisata la un interviu, se poate disipa ulterior, insa angajatorul trebuie sa stie ca angajatii au nevoie de foarte multa atentie pentru a ajunge sa vorbeasca despre problemele personale.