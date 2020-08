Functia de presedinte al ANCOM este asimilata functiei de ministru. Proiectul de lege a fost adoptat de deputati

Salariul presedintelui ANCOM se stabileste la nivelul a cinci salarii medii la nivelul institutiei, aferente lunii ianuarie a fiecarui an, mai prevede propunerea legislativa.Propunerea de lege are ca obiect de reglementare modificarea si completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului 22/2009, privind infiintarea Autoritatii Nationale pentru Administrarea si Reglementarea in Comunicatii in sensul alinierii conducerii ANCOM, din punct de vedere al numirii si al conducerii, la modalitatea de functionare a conducerilor celorlalte organisme - autoritatii administrative autonome, cu personalitate juridica, aflate sub control parlamentar si finantate integral din venituri proprii, si anume Autoritatea Nationala de Reglementare in Domeniul Energiei si Autoritatea de Supraveghere Financiara.Proiectul a fost adoptat de catre deputati cu 182 de voturi "pentru", 93 "impotriva", doua abtineri si un deputat nu a votat.Initiativa apartine liderului deputatilor PSD Alfred Simonis, deputatului PNL Gabriel Andronache , deputatului UDMR Marton Arpad-Francisc, deputatului PMP Ioan Cupa, deputatului Pro Romania Emanuel Havrici si reprezentantul minoritatilor Andi-Gabriel Grosaru.Liderul deputatilor PNL Florin Roman a anuntat ca liberalii vor vota impotriva si nu a exclus posibilitatea ca partidul sa atace acest proiect de lege la Curtea Constitutionala, daca va fi adoptat de Senat.Conducerea ANCOM e asigurata de un presedinte si doi vicepresedinti, mai prevede initiativa legislativa.Durata mandatului presedintelui si al vicepresedintilor ANCOM este de 6 ani, cu posibilitatea prelungirii pe aceeas i perioada o singura data.De asemenea, exista o serie de conditii pe care trebuie sa le intrunesca persoanele care sa ocupe functia de presedinte, vicepresedinte al ANCOM si de membru ai Comitetului de reglementare:"- sa fie cetateni romani, cu o experienta de cel putin 5 ani in domeniul comunicatiilor, in domeniul stiintelor ingineresti sau stiintelor sociale- sa nu exercite alte functii publice sau private, cu exceptia celor didactice din invatamantul superior, creatiilor artistice si literare;- sa nu aiba antecedente penale".Proiectul de lege adoptat de Camera Deputatilor merge acum la Senat, for decizional pe initiativa de lege.In prezent, la sefia ANCOM este Sorin Grindeanu . Acesta a fost ales prim-vicepresedinte al PSD, la Congresul de sambata al partidului. El a anuntat ca va pleca din functia de presedinte al ANCOM mult mai devreme de cele 90 zile prevazute de lege.Citeste si: