Furnizorii de energie au umflat milioane de facturi ale romanilor pentru a se finanta. Ministrul Energiei, victima a escrocheriei

Teapa pe care si-a luat-o ministrul

Mica escrocherie a furnizorilor si distribuitorilor

Consumuri umflate, nu estimate

Acesta a spus, ca el insusi a fost victima acestei mici escrocherii, cand s-a trezit cu o factura de 970 de lei, adica un consum de 1.500 de kWh pe luna intr-un apartament in care nu mai sta nimeni."Inainte de 20 ianuarie a aparut un ordin nou al ANRE care lasa in dezbatere publica trei luni de zile posibilitatea de alegere a furnizorului de catre clienti. Am iesit si atunci am spus ca 6 milioane de clienti daca nu sunt informati nu se vor putea muta niciodata intr o piata concurentiala si atunci", a spus ministrul.In sfarsit, ANRE a reactionat si a publicat un alt ordin prin care sa mentina serviciul universal si dadea dreptul furnizorilor de a oferi discount-uri de la pretul serviciului universal la cel mai bun pret pe care il aveau un portofoliu, in asa fel incat pe o perioada de sase luni de zile clientii sa plateasca cel mai mic pret din piata care era calculat ca pret de serviciu universal minus discount pana la cel mai mic pret din piata.Cu toate acestea au aparut facturi fara acest discount si au mai aparut niste anomalii in piata pe care le-a sesizat chiar el, in aceasta situatie, fiind fiul sau, la locuinta de o are in Bucuresti."Firma de energie electrica, nu pot sa ii dau numele, dar da, m-am trezit cu o factura, pentru luna ianuarie, de vreo 970 RON, care probabil daca nu era asa mare o plateam si nici nu sesizam. Cand m-am uitat pe factura am vazut ca aveam un consum estimat de 1500 de kWh in conditiile in care in apartament acolo nu mai sta nimeni", spune ministrul.Potrivit lui, fiul sau lucreaza in telemunca si nu sta in apartament, lucreaza de acasa, din Severin, deci practic nu era consum."Intrand pe fir si interesandu-ma, am aflat ca sunt consumuri estimate pe care distribuitorii le citesc si le trimit la furnizori pentru facturi. Am primit reclamatii si de la alti romani, reclamatii venite la mailurile de pe minister, cu acelasi lucru, cu facturi mult mai mari. Nu numai ca nu era discount dar erau si facturi mult mai mari", ne-a mai declarat Virgil Popescu.Furnizorii impreuna cu distribuitorii incarca facturile romanilor prin estimari mult mai mari in aceasta perioada de iarna urmand ca ulterior, o luna, doua, trei, patru, cinci, in functie de consumul fiecaruia sa isi recupereze banii."Putem spune ca se finanteaza pe banii romanilor fara dobanda. Dupa parerea mea, este complet in afara oricarui cadru legal. Cred ca este o mica escrocherie. La factura mea de 970 de lei m-am uitat de trei ori la ea ca sa vad ce se intampla pana am descoperit", a adaugat ministrul.Acesta spune ca nu este usor sa te uiti intr-o factura."Pana am descoperit indexul estimat adica de 50 de kWh pe zi. Serios? Cum poti sa consumi 50 de kilowatti pe zi intr-o casa in care nu sta nimeni? Asa am intrat pe fir si am vazut ca sunt foarte multe facturi estimate, dar nu estimate, ca nu este un lucru rau sa estimezi, dar daca estimezi corect, sa estimezi la nivelul consumului intr-o luna asemanatoare.Ministrul nu intelege cum sa estimezi din burta in asa fel incat sa incalci sa incarci consumul oamenilor sa te finantezi.Potrivit ministrului, consumurile estimate se practica pe la toti consumatorii."Mie mi-au venit reclamatii cam contra tuturor furnizorilor. Si da, vorbim de milioane de facturi umflate. Daca estimez aceste costuri in parametri normali, lucrurile sunt ok. Daca respecta niste reguli exact asa cum am spus, adica daca se estimeaza dupa consumul unei luni similare de iarna cu un an in urma sa spunem. Daca sunt consumuri din burta, cum s-a intamplat si cum am mai vazut si in alta parte, acestea sunt practici neconcurentiale, adica mici escrocherii", a mai spus ministrul.De asemenea, pana acum Virgil Popescu spune ca nu a vazut facturi cu discount, dar spera ca vor fi cele de pe luna februarie.