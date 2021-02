Ministrul Virgil Popescu: Furnizorii nu pot debransa romanii de la reteaua electrica pe perioada starii de alerta

Milioane de facturi umflate in luna ianuarie

"Furnizorii nu vor putea face debransari abuzive pentru ca pe perioada starii de alerta nu este permisa debransarea consumatorilor. Este ordonanta in vigoare de anul trecut si acest lucru nu va putea fi facut.Acest lucru nu trebuie sa fie luat ca un abuz nici din partea furnizorilor si nici din partea clientilor sa nu plateasca," avertizeaza ministrul."Dar clientii vor trebui sa plateasca, dar nu vor fi debransati. Din punct de vedere al energiei electrice, nu poti sa ramai fara ea. De aceea exista acel serviciu universal care trebuie sa fie mai scump, pentru ca, in momentul, in care nu mai ai acces la energie electrica din cauza unui anumit furnizor care da faliment sau se intampla ceva, te preia un furnizor, si te trece in acel serviciu universal", a explicat oficialul.Potrivit lui, furnizorul nu te are in portofoliu de client, nu stie cat consumi si trebuie sa cumpere energie de pe piata pentru a ti-o furniza."De aceea serviciul universal este mai scump. Tot de aceea, serviciu universal este o exceptie si nu o regula, asa cum ai vrut sa fie facut de catre ANRE ", a declarat ministrul. Milioane de facturi au fost umflate in luna ianuarie pentru ca distribuitorii si furnizorii de energie electrica sa se finanteze dupa bunul plac, fara sa aiba costurile aferente, a declarat pentru Ziare.com ministrul Energiei, Virgil Popescu.Acesta a spus ca el insusi a fost victima acestei mici escrocherii, cand s-a trezit cu o factura de 970 de lei, adica un consum de 1.500 de kWh pe luna intr-un apartament in care nu mai sta nimeni.