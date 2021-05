Germania a produs mai putina carne in 2020. Ce alternativa au gasit nemtii

Consumul de produse din carne a scazut anul trecut in timp ce este in crestere piata produselor care inlocuiesc carnea. Conform datelor Oficiului federal de statistica (Destatis), valoarea totala a carnii produse in Germania a scazut in 2020, dar a crescut productia de produse alimentare ce pot fi consumate de vegetarieni si vegani.Anul trecut, valoarea totala a carnii produse in Germania s-a situat la 38,60 miliarde de euro, un declin de 4% fata de 40,10 miliarde de euro in 2019, cand a fost cel mai ridicat nivel din ultimii zece ani, arata datele Destatis.Companiile au produs cu aproape 39% mai multe produse care inlocuiesc carnea in 2020 decat in anul precedent.Productia a urcat de la aproape 60.400 tone la 83.700 tone, echivalentul a aproape 12.000 elefanti adulti din Africa.Valoarea produselor care inlocuiesc carnea a crescut de la 272,8 milioane de euro in 2019, la 374,9 milioane de euro in 2020, sau un avans anual de 37%.Destatis publica datele privind industria produselor care inlocuiesc carnea doar din 2019, si este pentru prima data cand este posibila o comparare intre doi ani.Statisticienii cred ca scaderea productiei de carne din 2020 ar putea avea legatura cu pandemia de coronavirus. Unele fabrici de procesare a carnii au fost fortate sa se inchida temporar din cauza nerespectarii reglementarilor sanitare si a numeroaselor cazuri de COVID-19 in randul angajatilor, in special la unitatea de procesare a carnii Tonnies din landul Renania de Nord-Westfalia. Aceste focare au adus in discutie conditiile de viata si de lucru pentru lucratorii din industria germana de procesare a carnii, adesea recrutati din tarile est-europene, inclusiv din Romania, si angajati prin intermediul unor firme subcontractoare.Tendinta de scadere a consumului de carne in Germania dureaza de mult timp. In 1987, intr-o gospodarie se consumau in medie 6,7 kilograme de carne pe luna, fara a include carnatii, carnea procesata sau conservata prin sarare. Pana in 2020, cantitatea s-a redus cu aproximativ o treime, la 2,3 kilograme.