Germania se indreapta spre redresare. Consumatorii sunt asteptati sa cheltuiasca economiile facute in timpul restrictiilor

Companiile se asteapta la o redresare solida din primavara

Institutul de cercetare economica Ifo a anuntat luni ca increderea companiilor germane in economie a inregistrat in februarie o crestere pana la 92,4 puncte, de la o cifra revizuita de 90,3 puncte luna precedenta. Este cel mai ridicat nivel din octombrie si depaseste cu mult estimarile analistilor.Studiul Ifo a fost realizat in randul a 9.000 de companii germane. Analistii se asteptau la un declin al acestui indicator pana la nivelul de 90,2 puncte."Economia Germaniei se indreapta spre redresare. Companiile si-au revizuit in crestere planurile de productie , iar estimarile privind exporturile au crescut de asemenea. Registrele de comenzi sunt pline", a afirmat Klaus Wohlrabe, economist al Ifo, pentru Reuters.Indicele privind actuala situatie a urcat in februarie pana la 90,6 puncte, de la 89,2 puncte luna precedenta, in timp ce indicele privind asteptarile pentru urmatoarele sase luni a inregistrat o crestere pana la 94,2 puncte, de la 91,5 puncte in ianuarie, depasind estimarile analistilor."Companiile se asteapta la o redresare solida din primavara, dupa ce consumatorii au facut economii in timpul restrictiilor ", a apreciat economistul Commerzbank Joerg Kraemer.Anul trecut, Germania a inregistrat cea mai grava contractie a economiei de dupa cel de Al Doilea Razboi Mondial. Luna trecuta, Guvernul de la Berlin si-a revizuit in jos prognozele de crestere a PIB in acest an, pana la 3%, o revizuire semnificativa fata de estimarile din toamna cand miza pe un avans de 4,4%. Aceasta inseamna ca economia germana va reveni cel mai probabil la nivelul de dinaintea crizei abia in 2022.