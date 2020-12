VIDEO Specialist financiar: Gestionarea celor 30 mld. euro de la UE, test de maturitate si de inteligenta pentru Romania

CITESTE SI:

"Cele 30 de miliarde de euro care urmeaza sa vina prin Planul National de Relansare si Rezilienta sunt un test de maturitate pentru Romania. Pentru noi este o suma foarte mare pentru ca nu am mai gestionat sume de aceasta marime. Sigur ca sunt esalonate pe mai multi ani, dar este o suma importanta pentru Romania, suma cu care am putea sa facem multe lucruri interesante. Este un test de maturitate si de inteligenta pentru Romania, mai ales daca stim sa gestionam asa cum se cuvine acest program", a declarat CEO Libra Internet Bank, Emil Bituleanu, invitat la "Dialogurile Ziare.com".Potrivit lui, infrastructura este esentiala pentru Romania."Adica sunt proiecte pe care initiativa privata le poate rezolva sau zone in care initiativa privata nu le poate rezolva sau foarte greu. Infrastructura face parte din categoria in care statul trebuie sa ocupe. Sunt domenii, spre exemplu, precum agricultura , in care initiativa privata a functionat foarte bine. Nu a fost nevoie de mari programe nationale sau de mare interventie a statului. Dar sunt domenii in care nu poti sa faci acest lucru numai cu initiativa privata", a declarat Emil Bituleanu.Acesta considera ca "infrastructura este un domeniu esential, iar acolo ar trebui sa se duca marea parte a banilor, pentru ca suntem ramasi in urma la acest capitol.""Bulgaria ne-a depasit la capitolul constructiei de autostrazi. Au construit mult mai bine decat noi infrastructura", mai spune bancherul care crede ca o parte din bani ar trebui sa reformeze sistemul de invatamant."Invatamantul l-as pune pe locul doi si sistemul sanitar l-as pune pe locul trei. Si acesta trebuie reformat, dar nu sunt atat de ingrijorat din punctul sau de vedere. Nu mi se pare un domeniu atat de neperformant. Este un domeniu in care au fost foarte multe exagerari, dar sunt si exemple care penetreaza in constiinta publicului. Le avem pe cele recente, dar per ansamblu, nu as considera sistemul sanitar neperformant", ne-a mai declarat CEO-ul Libra Internet Bank.