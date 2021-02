Reactiile nervoase ale oficialilor din turism, despre eliminarea voucherelor de vacanta in 2021: "Le baga in aceeasi oala cu sporul de calculator"

O golaneala fara margini

I-au luat si latura sociala a programului

Statul, partenerul care trage teapa

Un sfert din restaurante, in faliment

"Raman valabile voucherele de vacanta emise anterior si care pot fi folosite in cursul anului 2021. Nu se emit noi vouchere de vacanta, pentru ca sunt vouchere de vacanta care sunt valabile in continuare in cursul anului 2021", a spus Orban.Problema este ca voucherele de vacanta emise in 2019 sunt valabile pana la 31 mai, iar cele din 2020, pana la finele lui 2021.Decizia i-a luat prin surprindere pe cei din turism si industriile adiacente, mai ales ca reprezentantii celor doua parti discutasera recent despre masurile ce urmeaza sa fie luate si nimic nu le dadea de inteles ca acest lucru ar urma sa se intample."Este o golaneala fara margini, faptul ca nu vor mai acorda voucherele pentru 2021. In urma cu o luna si putin, acelasi guvern punea in dezbatere publica proiectul privind acordarea vochereleor si in 2021, iar acum au constatat ca nu mai sunt bune", ne-a declarat Dumitru Luca, presedintele Asociatiei Nationale a Agentiilor din Turism (ANAT).Acesta afirma ca pe partea de, agentiilor si hotelierilor le-a taiat craca de sub picioare, mai ales ca era unele care traiau strict din aceste tichete."Lasand la o parte alba-neagra cu aceste tichete, azi le dam, maine nu le mai dam ca ne-am razgandit, statul baga voucherele in aceeasi oala cu sporul de calculator si alte sporuri ridicole pe care tot el si le-a dat. Acestea erau singurele unde unde circuitul era strict reglementat, fata de sporul de hrana care nu stim daca se duce pe bautura sau pe altceva", a mai spus Luca.Potrivit sefului ANAT, au ajuns cei din economia reala sa-i sustina pe bugetari, care chiar daca au un salariu mai mare decat cel din privat, sa primeasca aceste vouchere pentru ca banii de pe ele se intorceau tot in economie."In plus, trebuie sa recunoastem ca nu toti bugetarii au lefuri mari. Mai sunt si cei de pe la tara unde salariile sunt ceva mai mici, iar datorita acestor vouchere ajungeau si ei o data pe an la mare sau la munte", a declarat Luca.In momentul de fata, infuzia de cel putin 1,2 miliarde de lei care intra in economia, nu va mai exista, iar cei din turism vor trebui sa se bazeze pe tichetele din 2019, cate au mai ramas si pe cele din 2020. Cei care pierd cel mai mult sunt operatorii care se nisasera pe servicii numai din vouchere."Pe de alta parte, pana sa vorbim de influenta asupra preturilor va trebui luam in considerare ca operatorii care se bazau pe acestea nu vor mai deschide. Decat sa deschida si sa aiba o capacitate de 30-40% grad de ocupare, mai bine nu mai deschid pentru ca vor merge pe pierdere", a mai afirmat Dumitru Luca.Pe de alta partea, liderul Federatiei Industriei Hoteliere din Romania (FIHR) si-a exprimat dezamagirea si frustrarea fata de faptul ca Guvernul nu-si respecta promisiunile date."Ne simtim dezamagiti, frustrati si obositi dupa un an de zile in care am batut cararile spre institutiile publice. Cea mai mare frustrare si dezamagire vine din faptul ca partenerul acesta de dialog, numit stat, nu-si respecta promisiunile. Noi suntem construiti de un parteneriat in care un lucru asumat se respecta, altfel nu poti sa mergi mai departe", afirma Ile.Acesta se intreaba cum ar putea merge turismul mai departe ca industrie cu un partener numit stat care nu-si respecta obligatiile de a inchide restantele pe TVA, pe concedii medicale, care nu-si achita promisiunile de a sustine industria prin masuri de ajutor, care plateste la un termen foarte mare obligatiile de sustinere a fortei de munca?Colac peste pupaza, presedintele Organizatiei Patronale a Hotelurilor si Restaurantelor (HORA), Daniel Mischie, a avertizat astazi ca, un sfert dintre antreprenorii din HoReCa sunt in faliment , iar numarul acestora ar putea creste la o treime daca statul nu acorda ajutoarele pe care le-a promis."Pentru un sfert din locatiile din Romania pandemia este destinatia finala. Astazi, un sfert dintre antreprenorii din aceasta industrie nu mai pot redeschide locatiile. Guvernul Romaniei incaseaza taxele si datorita faptului ca si-a dorit si trebuie sa rezolve aceasta criza sanitara, prin inchiderea sau restrictionarea de functionare a turismului, trebuie sa despagubeasca unitatile din turism", a spus seful HORA.Potrivit lui, unitatile din turism nu au nevoie de ajutor, de fonduri alocate in acest sens, ci au nevoie sa fie despagubite."In situatia in care statul nu va promulga imediat ajutorul pentru HoReCa, si aici ma refer la doua saptamani sau o luna, de la un sfert din industrie inchisa vom merge spre o treime. In aceasta situatie, Guvernul Romaniei, cei care astazi sunt ministri, sunt raspunzatori pentru cresterea numarului de unitati intrate in faliment de la un sfert la o treime din industrie", a afirmat Daniel Mischie.Liderul patronatului din HoReCa a apreciat ca Guvernul are datoria sa despagubeasca sectorul de profil, din cauza restrictiilor impuse HoReCa.