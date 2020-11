Cum isi propune Google sa redreseze economia romaneasca

* Sustinerea IMM-urilor sa-si creasca afacerile, prin resurse si programe gratuite, precum si instrumente digitale care sa le permita sa ajunga la cat mai multi clienti. Programe incluse: Google pentru IMM-uri si Exporta cu Google

* Dezvoltarea competentelor digitale, prin oferirea de cursuri si certificari disponibile tuturor pentru dezvoltarea carierei. O a doua componenta este sustinerea educatiei prin instrumente digitale gratuite. Programe incluse: Google Atelierul Digital si Google for Education.

* Sustinerea inovatiei: Google contribuie la cresterea ecosistemului de startup-uri romanesti si accelereaza inovatia in Inteligenta Artificiala si Cloud, pentru o productivitate crescuta. Programe incluse: Google for Startups si AI pentru Romania.

Programul este calibrat la "noul normal" generat de pandemie: programe de pregatire exclusiv online, platforme pentru sprijinirea companiilor in activitatea online, educatie online si accent pe inovatie si AI.Acesta ofera o serie de instrumente, instruire, sfaturi specializate si colaborari importante cu institutii publice si private din tara pentru a sprijini antreprenorii, angajatii si persoanele aflate in cautarea unui loc de munca.Pentru implementarea acestor programe, Google a incheiat parteneriate cu autoritati guvernamentale (Ministerul Educatiei, Ministerul Economiei si Mediului de Afaceri), asociatii (Consiliul IMM-urilor, Camere de Comert), dar si alte entitati (universitati, ONG-uri, si acceleratoare de startup-uri)."Grow Romania with Google este o continuare, extindere si adaptare a programelor Google derulate de Romania in cei 10 ani de cand a fost deschis biroul local. Cea mai ampla initiativa intreprinsa este Atelierul Digital, inceputa in 2016 si prin care Google a pregatit peste 200,000 profesionisti si companii in domeniul competentelor digital. Prin programele initiativei Grow with Google vom accelera acest ritm, iar pana la finalul anului viitor ne propunem sa ajutam 100.000 de romani si companii sa gaseasca locuri de munca, sa se digitalizeze si sa creasca", a declarat Dan Oros, director de marketing Google Romania.Initiativa Grow Romania with Google este construita pe 3 directii:"Criza creata de pandemie a accelerat utilizarea tehnologiei: acum tehnologia poate atenua impactul crizei. Scopul principal al noului nostru plan Grow Romania with Google este sprijinirea tarii pentru a-si accelera redresarea economica si transformarea digitala. Se bazeaza pe angajamentele noastre anterioare si este un efort comun care nu poate fi facut decat impreuna. Noile abilitati, noi instrumente si noi obiceiuri ne ajuta deja sa navigam in viitor. Sunt increzatoare sa vad acest plan extins in urmatoarele saptamani", a adaugat Elisabeta Moraru, Country Manager Google.