Cererile de racordare la rețeaua de gaz sunt un haos. ANRE le cere banii în avans consumatorilor

Contactată de Ziare.com, Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei (ANRE) a menționat că totuși ordinele au rămas în vigoare, până la noi modificări. Astfel, în acest moment, consumatorii casnici încă beneficiază de gratuitate completă, iar cei noncasnici au gratuitate în situația în care lungimea instalației de racordare este de până la 2.500 metri. În cazul în care lungimea instalației de racordare este de peste 2.500 metri, operatorii de distribuție concesionari au obligația de a finanța și realiza lucrările de proiectare și execuție necesare realizării obiectivului/conductei, iar solicitanții, viitori clienți noncasnici, finanțează lucrările necesare instalației de racordare.Ministrul Energiei, Virgil Popescu , declara că modificările vor fi făcute în Parlament și vizează „renunțarea la așa-zisă gratuitate pentru consumatorii industriali”. Pentru consumatorii casnici ar urma să rămână gratuitatea, însă doar într-o limită de consum, iar ce va fi peste această limită ar urma să fie taxată.Procedura de racordare la gaze, pe cheltuiala operatorului de rețea, părea o soluție pe care unii au catalogat-o ca fiind utilă, cu toate că era evident că strategia de punere în practică urma să întâmpine numeroase dificultăți, atât pentru operator, cât si pentru consumator.Companiile de distribuție s-au găsit în imposibilitatea de a face față cheltuielilor pe care această branșare națională le impune. Acestea au reclamat faptul că le lipsesc fondurile, în plus, fiind în incapacitatea de a gestiona probleme de ordin logistic, de la forța de muncă până la utilajele necesare.„Dacă cineva în vârful dealului vrea să se conecteze, costă 5 milioane de euro. Trebuie să-l conectăm și apoi vom plăti cu toții. Ce vom plăti? La gaz natural, gaz natural care este un combustibil poluant. Cred că suntem într-o altă epocă, suntem cu două secole în urmă de cum funcționează această lume”, a precizat pentru Digi24 fostul ministru al Energiei, Răzvan Nicolescu.În conformitate cu prevederile noilor legi, costurile legate de racordarea până la „poarta casei” sau „ușa apartamentului” cad în sarcina operatorului rețelei de distribuție. Ceea ce trece de aceste limite prestabilite este suportat de utilizator.Este important de spus că o parte dintre costurile de racordare până la proprietate se vor regăsi în costul cerut de distribuitor pentru transportul gazului, care se va regăsi pe factură. Un utilizator de gaze naturale achită contravaloarea gazului natural consumat și costurile legate de transportul acestuia de la sursă la utilizatorul casnic, situație valabilă și pentru energia electrică.Totodată, potrivit celor de la storia.ro, dezvoltatorii ansamblurilor rezidențiale nu vor mai putea transfera către proprietarii individuali cheltuielile făcute cu racordarea la reţeaua de electricitate şi la cea cu gaze naturale, deoarece aceste costuri vor fi acoperite de către distribuitori sau vor fi recuperate de la aceștia, în cazul în care constructorii vor ajunge să le achite. Aceste prevederi se regăsesc în două ordine ale ANRE , publicate la începutul lunii aprilie 2021, în Monitorul Oficial.Cu toate neregulile, totusi legea ar putea fi un pas mare înainte, în condițiile în care România stă foarte slab la gradul de conectare al populației la rețelele de gaze naturale. Puțin peste 40% dintre locuințe, la nivel național, sunt racordate la rețeaua de gaze, iar procentul este sub 22%, în cazul locuințelor din mediul rural.„Astfel, se poate spune că peste jumătate din locuințele din țară folosesc ca sursă de energie pentru gătit gazul îmbuteliat sau, foarte rar, curentul electric, iar pentru încălzire, masa lemnoasă ori cărbunii. Această stare de fapt plasează România pe ultimul loc în Europa (Ungaria, de exemplu, are un procent de 90%), în ceea ce privește locuințele racordate la gaze, conform unui raport al Ministerului Mediului, referitor la S trategia Națională a Locuirii , mai explică storia.roLegea prevede că racordarea la gaze pentru utilizatorii casnici se adresează exclusiv, la cerere, operatorului de rețea de distribuție gaze naturale din zona unde este situată locuința pentru care se dorește racordarea la gaze.Pe site-ul ANRE, există o listă completă a tuturor operatorilor. Pentru fiecare județ, este alocat un operator care primește aceste solicitări, în funcție de localitate. ANRE a acordat licențe primăriei din fiecare localitate (din mediul urban sau rural), indiferent dacă este complet, parțial sau chiar neconectată la sistemul național de gaze.La o simplă căutare, se poate identifica operatorul căruia trebuie adresată cererea de branșare la rețeaua de gaze.O altă variantă de a contacta operatorul ce deservește zona în care se află locuința pe care dorește proprietarul să o racordeze la gaze este adresarea directă la primăria de pe raza localității. Cererea trebuie însoțită de documente care atestă dreptul de proprietate sau de folosință asupra spațiului pentru care se dorește racordarea, copia actului de identitate al proprietarului și orice alte documente pe care solicitantul le consideră importante în susținerea cererii.În cazul asociațiilor de locatari, cererea se depune în numele asociației de proprietari, iar toți aceștia trebuie să accepte condițiile. În plus, sunt necesare copia actului de constituire a asociaţiei, copia certificatului de înregistrare fiscală a acesteia și schița imobilului (care trebuie să cuprindă numărul de scări, de niveluri pe fiecare scară, numărul apartamentelor pe fiecare scară şi nivel), anexată sub formă de plan sau o descriere detaliată a acestuia.