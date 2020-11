Grecia ar putea inregistra o scadere economica de 10,5% anul acesta

Pandemia de COVID-19 a lovit puternic intreaga lume, iar Grecia nu face exceptie. Tara ar putea inregistra o scadere economica de 10,5% in anul 2020, potrivit Le Figaro, citat in mediafax.ro "Din nefericire, proiectul de buget pe anul 2021 este elaborat in conditii adverse, intr-un climat de incertitudine", sustine ministrul grec al Finantelor.2021 ar putea aduce tarii o crestere economica de 4,8%, luand in calcul fondurile europene care ar urma sa fie distribuite regiunilor afectate grav de restrictiile impuse in contextul pandemiei de COVID-19.Citeste si: O fata de 15 ani si-a pus iubitul roman sa-i ucida mama, in Grecia. Femeia, injunghiata de saptezeci de ori