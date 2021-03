Greva de la metrou si cum ar putea fi despagubiti bucurestenii care s-au inghesuit in autobuze

Metrorex nu sanctioneaza pe nimeni

Drula: Metrorex va intra in insolventa

Directorul general al ANPC , Paul Anghel, a declarat ca institutia pe care o conduce s-a autosesizat in cazul zilei de vineri iar, in momentul de fata, inca mai analizeaza situatia legata de sindicalisti pentru a gasi o solutie pe masura deranjului provocat."Situatia este in analiza si inca nu am ajuns la un rezultat cu privire la masurile pe care urmeaza sa le luam. Vrem mai intai sa vedem daca a fost caz de forta majora, iar atunci nu avem ce face, iar daca nu a fost vedem ce se poate face. Nu vrem sa ne pronuntam pentru ca nu vrem sa le dam idei. Dar acestia ar putea sa dea tuturor celor care nu au putut merge vineri cu metroul prelungire de o zi la abonamente", ne-a declarat Paul Anghel.Marti, conducerea Metrorex a anuntat ca niciun angajat care a participat la greva spontana de saptamana trecuta nu va fi sanctionat."Legea nu este subiect de negociere. Pe perioada discutiilor cu sindicatul, actiunea disciplinara interna la adresa participantilor la actiunea ilegala de blocare a metroului este suspendata, conform procesului verbal semnat la Prefectura Bucuresti. Acesta stipuleaza ca perioada de discutii are termen data de 5 aprilie. Celelalte actiuni de natura penala si cele menite sa recupereze prejudiciul cauzat companiei inainteaza firesc", anuntat directorul general al Metrorex, Stefan Paraschiv.Mai mult, Metrorex a anuntat ca nu va opera in momentul de fata disponibilizari de personal.Dupa cum scria si ziare.com recent, datorile companiei au crescut in fiecare an astfel ca numai in 2019 si 2020 acestea au insumat 800 de milioane de lei , in timp ce compania sindicalistilor a inregistrat profituri de milioane de lei.Pe de alta partea, ministrul Transporturilor, a declarat miercuri, 31 martie, ca Metrorex va ajunge in insolventa, daca sindicatele nu accepta fie o renegociere a cresterilor salariale, fie disponibilizari, intrucat veniturile companiei nu acopera aceste cheltuieli."Au aparut niste povesti in spatiul public in ultimele 24 de ore care sunt cam ca la Radio Erevan. Circula un fake news de la sindicat ca s-a pus batista pe tambal, ca nimeni nu pateste nimic, salariile raman la fel, personalul ramane la fel, ceea ce este departe de adevar, este complet fals", a spus Drula.El a aratat ca este matematic imposibil ca salariile si numarul de angajati sa ramana la fel, intrucat veniturile nu acopera costurile salariale."Legat de salarizare si de personal, s-a batut cu caramida in piept domnul Radoi ca nu se schimba nimic, ramane la fel personalul, raman la fel salariile. Asta este matematic imposibil. Contabil imposibil. Pentru ca in bugetul prevazut, veniturile Metrorex nu acopera plata salariilor la nivelul actual pentru angajatii actuali. Asa ca exista doar variante matematice simple: ori se accepta de catre angajati o renegociere si eventual acea crestere de 18% sa nu mai aiba loc sau sa aiba loc in viitor, esalonat, ori se ajunge la disponibilizari, ori mai exista si varianta a treia care este din punctul meu de vedere, cel mai putin fericita, dar daca nu exista intelegere, se va ajunge acolo, si anume insolventa. Iar o companie care intra in insolventa are libertati mari de a face si concedieri, si taieri de salarii", a precizat ministrul Transporturilor.Potrivit acestuia, actiunile penale depuse la DNA si DIICOT continua si ele."Nu negociem legea. Politia a identificat 350 de participanti care au participat la blocarea metroului, iar organele de ancheta vor stabili pasii urmatori in ceea ce ii priveste. In ceea ce priveste ministerul si Metrorex, nu exista nicio intentie de a da un pas inapoi, nimeni nu scapa de raspundere, legea nu este negociabila si toate demersurile merg inainte. Metrorex a inaintat astazi doua plangeri la Tribunalul Bucuresti pentru despagubirea Metrorex de catre sindicat pentru pagubele de peste 2,8 milioane de lei cauzate in acea zi", a continuat Drula.Potrivit ministrului, se vor cere bani de la Ion Radoi si de la sindicatul pe care il conduce."Chiar ei au semnat procesul verbal ca actiunea de vineri a fost o oprire voluntara, am cerut tribunalului sa constate ca aceasta este o forma de greva nelegala. Toate celelalte cai merg inainte", a sustinut Drula.Circulatia trenurilor de metrou a fost blocata vineri, 26 martie, de un protest spontan al unor reprezentanti ai sindicatului USLM in statia Piata Unirii, acestia coborand in tunel, pe calea de rulare, si impiedicand pornirea trenurilor de pasageri.Actiunea ilegala de ocupare a metroului bucurestean a produs pagube de aproximativ 2,827 milioane de lei, iar Metrorex a anuntat ca se va indrepta impotriva celor responsabili folosind toate mijloacele legale la dispozitie.