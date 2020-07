Guvernatorul BNR: Activitatea economica si functionarea pietelor de capital sub risc major din cauza evolutiilor in planul sanatatii publice

"Prin urmare, BNR va monitoriza mai departe toate evolutiile relevante si va actualiza evaluarile, continuand totodata sa actioneze in directia furnizarii lichiditatii necesare sistemului bancar (fara a afecta stabilitatea relativa a cursului de schimb al leului), in conditiile unei reduceri graduale si sustenabile a ratelor de dobanda; masurile vor fi atent calibrate astfel incat sa nu descurajeze economisirea interna, care reprezinta principala sursa de finantare a economiei reale si a sectorului bugetar", afirma Mugur Isarescu, intr-o declaratie de presa transmisa AGERPRES.Acesta precizeaza ca, in ultimele saptamani, Banca Nationala a Romaniei a continuat sa monitorizeze si sa evalueze datele relevante din perspectiva impactului economic al pandemiei de corona virus, precum si efectele deciziilor si masurilor de politica monetara adoptate de CA al BNR in sedintele din 20 martie 2020 si 29 mai 2020, actionand, totodata, pentru punerea lor in practica."Deficitul de lichiditate pe piata monetara s-a mentinut la cote relativ importante; in consecinta BNR a continuat sa furnizeze lichiditate institutiilor de credit prin operatiuni repo efectuate pe baze bilaterale, media zilnica a stocului acestor operatiuni situandu-se in perioada 15 iunie - 15 iulie la circa 3,7 miliarde lei", mentioneaza Mugur Isarescu.Totodata, banca centrala a continuat cumpararea de titluri de stat in lei de pe piata secundara, al caror volum total a ajuns in data de 15 iulie 2020 la aproape 4,4 miliarde lei.Potrivit BNR, aceasta abordare a permis functionarea fluenta a pietei monetare si a altor segmente ale pietei financiare, in vederea finantarii in bune conditii a cheltuielilor bugetare si economiei reale, in conditii de relativa stabilitate a cursului de schimb leu/euro.Astfel, in perioada 15 iunie - 15 iulie 2020, pe piata primara a titlurilor de stat s-au derulat 12 emisiuni ale MFP, in valoare totala de circa 10 miliarde lei, majoritatea fiind consistent suprasubscrise. De altfel, in luna iunie, emisiunile de titluri de stat au consemnat al doilea varf istoric ca valoare bruta, si un maxim absolut ca valoare neta. Randamentele medii acceptate in cadrul licitatiilor au continuat sa coboare, mai accentuat in cazul titlurilor pe termen mai lung, inclusiv in conditiile unei usoare corectii descendente a marjei de risc.In acelasi timp, cotatia ROBOR3M a scazut la 2,15% - cel mai redus nivel post-aprilie 2018 -, iar IRCC s-a diminuat la inceputul trimestrului III la 2,41%; totodata, cotatiile de referinta de pe piata secundara a titlurilor de stat s-au stabilizat la valori apropiate minimelor din acest an atinse in prima decada a lunii martie, pe aproape toate scadentele.Guvernatorul precizeaza ca, la randul lor, ratele dobanzilor la creditele noi acordate de banci populatiei si firmelor au avut o tendinta evidenta de scadere in ultimele luni, media lor ajungand in aprilie la 6,05%, de la 7,24% in februarie 2020, in timp ce rata medie a dobanzii la depozitele noi la termen a ramas relativ constanta (2,09% in aprilie si mai, fata de 2,12% in februarie)."Drept consecinta, ecartul dintre ratele medii ale dobanzilor la credite si cele la depozite s-a redus pronuntat, atingand in aprilie cea mai mica valoare din ultimii 9 ani si jumatate, iar pe segmentul societatilor nefinanciare ecartul a coborat in mai a.c. la un minim istoric", se mai precizeaza in comunicat.