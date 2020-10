Alianta pentru Turism acuza voalat guvernul ca ajutoarele financiare s-au dat "suspect"

Curiozitatile sistemului prin care s-au dat banii

Posibile solutii

"Faptul ca industria turistica din Romania a fost si este in continuare profund afectata de pandemia de coronavirus nu mai trebuie demonstrat. In Romania, peste 45.000 de companii activeaza in mod nemijlocit in aceasta industrie (agentii de turism, unitati de cazare, unitati de alimentatie, companii de evenimente, transport turistic, rent a car etc.) si multe alte zeci de mii deservesc prima categorie (de exemplu, producatori de alimente).Peste 190.000 de oameni lucreaza in companiile din aceasta industrie si peste 210.000 de angajati regasim la firmele care contribuie indirect la cei 5,7% din PIB -ul Romaniei generat de turism", spun reprezentantii APT.Industria a beneficiat in ultimele sase luni de masuri generale (de tip somaj tehnic) cot la cot cu celelalte sectoare ale economiei. Au fost masuri utile si fara de care deja la acest moment o buna parte din industrie ar fi inchisa. Cu toate acestea, masuri specifice nu au existat."Ne-am bucurat acum multe luni cand am discutat si decis impreuna alocarea unei sume de 1 miliard de euro din fonduri europene turismului si ospitalitatii romanesti. In 22.10.2020, ora 10:00, a demarat, cu multa intarziere, programul de inscrieri pentru IMM-uri la alocarea grant-urilor pentru capital de lucru. Lista codurilor CAEN care au fost acceptate a fost una larga, nu s-a rezumat nicidecum la turism. Astfel, doar in prima zi, s-au inscris peste 20.000 de firme. Care va fi numarul final nu stim si nici nu mai are vreun rost sa stim", mai spun reprezentantii APT, in scrisoarea deschisa."Trecem peste "curiozitatile" administrative (de exemplu, desi platforma a fost accesibila la ora 10:00 si incarcarea datelor dureaza cateva minute, avem 7 firme care figurau cu ora depunerii ca fiind 10:00, alti 380 la 10.01 si multe alte sute la 10.02 - lucru practic imposibil, ceea ce ridica multe suspiciuni cu privire la accesul unor aplicanti la continutul si forma cererii inainte de deschiderea oficiala a aplicatiei, in conditiile in care nici tutorialul transmis nu cuprindea toate informatiile necesare), dar ne permitem sa comunicam faptul ca principiul folosit ca si prim criteriu de acordare duce nu numai la posibile fraudari ale modului de inregistrare, ci si la ineficienta banilor alocati, netinandu-se cont de performanta, de comportamentul anterior al companiilor, de viabilitatea afacerilor etc", mai spus reprezentantii APT.O posibila varianta este alocarea unor fonduri semnificativ mai mari pentru a satisface intreaga cerere, altfel se introduce suplimentar o concurenta nedreapta intre companiile care au fost mai "repede de mana" si celelalte, ceea ce duce la o distorsionare inacceptabila a industriei turismului."Niciuna dintre companiile care au dorit sau vor dori sa aplice nu este vinovata de inchiderea industriei si toate trebuie sprijinite. Presupunand ca nu sunt suficienti bani pentru toti (desi observam ca se gasesc bani pentru tot felul de alte cheltuieli), atunci cei care trebuie sprijiniti sunt cei care au avut un comportament fiscal adecvat in trecut si care au cele mai bune sanse de supravietuire si revenire in viitor", afirma APT.Potrivit lor, desi IMM-urile au un oarecare acces la fonduri, firmele care nu se incadreaza in zona IMM (fie ca sunt firme mari, fie ca sunt firme legate) nu au acces decat la fondurile si garantiile oferite prin EXIMBANK, care sunt extrem de putine si unde, la acest moment, subventionarea dobanzii nici macar nu este operationala (ce sa mai vorbim de faptul ca banii nu sunt deloc alocati)."O alta distorsionare a unei pieti care oricum este lovita din toate partile", conchid cei din APT.