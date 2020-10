Economist: Guvernul apeleaza la metode ceausiste pentru a depasi pandemia

E nevoie de o alta viziune asupra economiei

Incetinirea activitatii inseamna somaj crescut si apoi faliment

Portul mastii, intre exemple proaste si educatie lipsa

"Guvernul va trebui sa faca un echilibru foarte fin intre criza sanitara si cea economica, iar in conditiile de fata imi este teama ca aceasta criza sanitara va adanci foarte mult criza economica. In conditiile in care Bucurestiul va intra in zona rosie sau in carantinare, asta inseamna o pierdere importanta pentru economie. Iar aici nu ne gandim doar la inchiderea de restaurante sau alte spatii comerciale de acest gen, ci la incetinirea activitatii generale, la trecerea la telemunca a unei parti importante din economie, iar aici va trebui sa fim foarte atenti pentru ca se hiperbolizeaza importanta telemuncii", spune Mircea Cosea.Aceasta rezolva anumite probleme, dar nu si pe cele ale economiei materiale."Circulatia bunurilor, a serviciilor din Bucuresti va fi foarte mult ingreunata. Este un moment care va trebui sa fie foarte bine judecat din punct de vedere al deciziei politice. Vad ca in alte state se practica o politica mult mai nuantata. Se identifica focarele de coronavirus si se lucreaza asupra lor nu asupra ramurilor economice, ori asta inseamna ca dai mai multa flexibilitate. In conditiile actuale, si cu scoala, si cu transportul, si altre ramuri care afecteaza Bucurestiul, populatia va avea de suferit. Si deja incep sa apara dificultati in utilitati pentru ca acestea nu sunt date la timp si in conditii corespunzatoare", mai spune acesta.Din punctul de vedere al economistului, este nevoie de o alta optica. "Ceea ce face Guvernul acum este apropiat de metodele ceausiste. Atunci cand ningea, nu se curatau strazile, ci se oprea circulatia. Si atunci cand apelezi la astfel de metode, e clar ca gresesti profund. De acum inainte nu se va putea stopa aceasta cadere economica pe care o avem, decat cu alta viziune asupra economiei", a mai spus Cosea.Potrivit lui, economia trebuie sa functioneze in orice conditii. Trebuie sa ne obisnuim cu aceasta economie de razboi. "Fie ca sunt bombardamente si altele, economia mergea pentru ca trebuie sa traiesti. Asa si acum. Nu trebuie sa oprim tot, sa taiem tot si sa avem acest haos. Sa nu stie stanga ce face dreapta, sa nu stie prefectul ce face ministrul", a mai spus economistul.Noi nu ne putem relansa economic decat punand in miscare anumite activitati. Unele sunt cele care tin de dorinta noastra interna de dezvoltare, care in momentul de fata inseamna constructiile. In Bucuresti se construieste foarte mult, iar daca nu opresti constructiile mergi mai departe cu economia, dar constructiile vor fi si ele oprite pentru ca se opresc anumite activitati colaterale si nu vor mai putea contribui la acestea.Pe de alta parte, multe activitati din Bucuresti, de tip industrial, lucreaza cu comenzi din afara, pentru ca noi suntem o economie subcontractoare. "Noi lucram la comanda pentru marile firme din exterior. Incetinirea sau oprirea activitatii in Bucuresti va duce la eliminarea acestor comenzi si la inchiderea de fabrici si uzine, cele pe care le mai avem noi pe aici.Dar, cel mai important este faptul ca s-a creat o situatie in care nu exista mijloace de actiune. "In momentul in care au obligatia ca orice activitate pe care o faci, cand iesi din casa, sa fie insotita de masca, atunci trebuie sa te gandesti, in ce masura acest consum enorm de masti afecteaza puterea de cumparare a populatiei. Aduni sa vezi cat tot costa masile acestea pe care le aruncam din doua in doua ore si vom vedea ca acestea ajung la o valoare de o treime din salariul minim pe economie. Cine plateste aceste masti?", se intreaba Cosea.Potrivit lui, statul ar trebui ca atunci cand iti impune anumite lucruri sa te si ajute sa le indeplinesti. "Pe de o parte, trebuie sa recunoastem cu toata jena ca avem concetateni care sunt iresponsabili si prea putin le pasa sa imbolnavesc pe cei din jurul lor. Pe de alta parte, nici nu a existat un exemplu viabil pentru populatie. In momentul in care conducatorii nostri au mers si au petrecut si au avut momente in care au stat de vorba cu romanii fara sa poarte masca si fara sa respecte distantarea sociala s-a creat automat impresia ca totul este o manipulare. Omul gandeste ca daca ala nu respecta regulile inseamna ca el stie ca nu exista pericolul cu adevarat", a mai spus economistul.Lipsa de modele pe de o parte si lipsa de educatie de cealalta parte, plus nota neadecvata de discurs de care au dat dovada principalii comunicatori ai epidemiei au bagat si mai tare in ceata populatia. "Arafat, Vela, Rafila si ceilalti au avut tot timpul un ton de panica si de introducere a unui sentiment de teama: daca nu veniti la spital veti muri, daca stati acasa veti muri, daca nu avem destule paturi, veti muri! Acestea sunt lucruri care nu trebuie spuse. Cetateanul trebuie sa iti devina partener in lupta, nu sa fie speriat de moarte", este de parere Cosea.Acesta spune ca scuza ca nu mai avem paturi in spitale nu isi mai are rostul pentru ca aceasta pandemie a inceput acum aproape 10 luni, timp in care nu am facut aproape nimic pentru a ne ajuta sistemul sanitar.Specialistul spune ca aceasta boala nu va trece asa usor, asa cum nici alte boli nu au trecut, astfel ca trebuie sa invatam sa traim cu ea.