Hidrocentrala romano-bulgara la Turnu-Magurele

Guvernul roman si cel bulgar intentioneaza sa initieze un program comun de construire a unei hidrocentrale in zona Turnu Magurele Nicopole. Lucrarile vor fi finantate prin fonduri europene, alocatii bugetare asigurate de cele doua tari sau investitii private, a declarat miercuri premierul Tariceanu, in cursul vizitei sale oficiale in Bulgaria.

Constructia unei astfel de hidrocentrale a reprezentat unul dintre subiectele de discutie ale intalnirii pe care premierul Calin Popescu-Tariceanu, aflat la Sofia, a avut-o cu omologul sau bulgar, Serghei Stanisev (foto), noteaza Mediafax.

Tariceanu a precizat ca proiectul se afla intr-o faza incipienta, urmand sa fie efectuat un studiu de fezabilitate, pe baza caruia autoritatile din cele doua tari sa stabileasca modalitatea de finantare a constructiei. Construirea unei hidrocentrale in parteneriat cu Bulgaria, la Turnu Magurele - Nicopole, este prevazuta si in strategia nationala in domeniul energetic, aprobata recent de Guvern.

Tariceanu a aratat ca a profitat de faptul ca este prezent la Sofia, la deschiderea magazinului Mobexpert, pentru a avea si o intalnire bilaterala cu premierul bulgar, in care sa fie discutate proiecte de interes comun precum conducta Nabucco, modernizarea podului de la Ruse si realizarea unui nou ferry-boat intre cele doua tari.