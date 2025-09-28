Hipermarketurile umfla in mod abuziv preturile la alimente

Miercuri, 05 Martie 2008, ora 10:59
Hipermarketurile umfla in mod abuziv preturile la alimente

Laptele, ouale, salamul sau vinul sunt cateva dintre produsele care la prima vedere par ieftine. Totusi, un grup restrans de cunoscatori realizeaza ca pretul la care le achizitionam este de cateva ori mai mare decat cel de la producator, la care se mai adauga si valoarea pozitiei de pe raft. Nu romanii sunt primii care sesizeaza acest lucru, politica preturilor din hipermarketuri ajungand si in atentia autoritatilor de la Bruxelles, comenteaza Antena 3.

Unii producatori au dezvaluit ca hipermarketurile le impun sa nu vanda mai ieftin magazinelor de cartier, iar o incalcare a acestei intelegeri l-ar arunca pe producator de pe raft.

Producatorii care nu au retea proprie de distributie depind in totalitate de hipermarketuri si sunt obligati sa creasca preturile produselor sau sa faca rabat la calitate. Mai mult, ei nu au voie sa vanda aceleasi produse la preturi mai mici magazinelor de cartier.

