Parcarile ar putea fi transformate in terase, propunere inedita prin care se incearca salvarea industriei Horeca la Cluj

Propunerea vine din partea organizatorului de evenimente Andi Daiszler, care spune ca a cerut ieri Directiei de Sanatate Publica, dupa discutii cu Institutia Prefectului si Primaria Cluj-Napoca, emiterea unui aviz asupra propunerii de transformare a unor locuri de parcare din oras in terase oferite operatorilor Horeca din vecinatatea acestora.Primaria ar urma sa inchida cu garduri de protectie anumite locuri de parcare solicitate de acestia.Propunerea are o serie de argumente, pe care Daisler le enumera: localuri fara terase, care, deci nu pot functiona, ar putea din nou servi clientilor mancare sau bautura, spatiile in aer liber neingradite sunt ferite de contagiune, vremea inca rece va face ca oamenii sa nu stea foarte mult afara, astfel incat sa fie asigura flux continuu, "chiar si o masa de 4-6 persoane pe un loc de parcare ar face o diferenta pentru multi patroni de localuri", masura ar urma toate traseele de avizare si ar intari strategia orasului de renuntare la spatiile de parcare si de folosire a mijloacelor alternative de transport, ar scadea viteza medie in zona si deci poluarea si ar fi o "premiera nationala care tine cont de toate recomandarile personalului medical", cum ar fi distantarea sociala si monitorizarea.