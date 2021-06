Cifra de afaceri din industria hospitaliera a scazut cu 35% in 2020, iar numarul de angajati cu 19% ANALIZA

Numarul de angajati din industria hotelurilor si a restaurantelor s-a redus pe parcursul anului 2020 de la 186.000 la 150.000, o scadere de 19% in raport cu anul anterior. Nivelul cumulat al pierderilor nete din HoReCa a crescut cu 220% in 2020, pana la 2,3 miliarde de lei, fata de 710 milioane de lei in 2019.Potrivit analizei, profitul net inregistrat de firmele din industria HoReCa aflate pe plus a scazut cu 46,5%, la 2,49 miliarde de lei in 2020, in raport cu 4,65 miliarde lei in 2019.Industria ospitalitatii este sectorul care a inregistrat cea mai mare crestere a pierderilor nete in anul 2020, de 220%, fiind urmata de industria de evenimente (crestere a pierderilor nete cu 169% in 2020 fata de 2019) si de sectorul informatiilor si al comunicatiilor, cu un avans de 81% al pierderilor nete, potrivit analizei Termene.In ceea ce priveste evolutia cifrei de afaceri, doar industria de evenimente, grav afectata de pandemie, a inregistrat o scadere mai mare decat operatorii din HoReCa, cu un declin total de 38% in 2020 fata de 2019."Am procesat datele disponibile in platforma Termene.ro, pe baza bilanturilor depuse de companii, si avem deja primele concluzii relevante statistic despre impactul pandemiei asupra mediului de business romanesc. Vestea proasta este ca avem domenii de activitate si companii care au fost lovite puternic de pandemie. Spre exemplu, dupa un an in care s-a vorbit despre scaderi cuprinse intre 20% si 70% in HoReCa, acum vedem cu adevarat ca hotelurile si restaurantele au avut in 2020 incasari mai mici cu 35% fata de 2019", a declarat Adrian Dragomir, co-fondator al Termene.ro.In tot acest context, antreprenorii si managerii din Romania sunt tot mai preocupati de capacitatea de plata si riscul de insolventa pentru toti clientii si furnizorii actuali, dar si pentru cei pe care ii prospecteaza. Numarul verificarilor in randul firmelor din Romania s-a dublat in contextul pandemiei. Termene ofera produsul "Verificare firme", prin care utilizatorii au acces instantaneu la informatii brute sau rapoarte avansate despre datele financiare, fiscale si juridice ale tuturor firmelor din Romania, din surse sigure si actualizate in timp real.In ceea ce priveste adaptarea industriei HoReCa in contextul pandemiei, analiza arata ca in ultimul an, inovatia, adaptarea companiilor si sectorul delivery au mentinut pe linia de plutire multe business-uri din industria HoReCa. Concret, in timpul pandemiei, 47% din piata restaurantelor a fost generata de servicii de delivery.Rezultatele analizei Termene.ro sunt confirmate si de studiul National Foodservice Research, realizat de Hospitality Culture Institute. Valoarea totala anuala a pietei de mancare gatita si bauturi out of home (restaurante standard, fast-food, cantine, pub-uri si supermarket-uri) in cinci dintre cele mai mari orase din tara (Bucuresti, Timisoara, Iasi, Cluj si Brasov) s-a ridicat, in 2020, la 10,2 miliarde de lei - o scadere de 29% fata de nivelul inregistrat in 2019. Potrivit studiului, cele cinci orase reprezinta 60% din totalul pietei, ceea ce duce industria ospitalitatii la o valoare de 17 miliarde de lei in anul 2020. Valoarea este in linie cu rezultatele publicate joi de Termene.De asemenea, industria HoReCa are o contributie semnificativa la evolutia unor companii ce dezvolta afaceri in domenii conexe, precum agricultura , furnizori locali de ingrediente, producatori si distribuitori de materie prima in bucatarie, importatori si distribuitori de produse alimentare, prestatori de servicii dedicate industriei, precum si sisteme de gestiune, curatenie, transport, logistica, ambalaje.Astfel, conform organizatiei patronale HORA si membrilor Aliantei Pentru Turism (APT), aportul HoReCa la PIB este de aproximativ 5,07% astfel: impact financiar direct (valoare adaugata) - 3,42%; impact social (salarii angajati si aport consum) - 0,91%; impact financiar indirect (furnizori si investitii) - 0,74%."Pentru a incepe si continua investitiile, firmele au nevoie de predictibilitate. Managerii si antreprenorii romani isi doresc sa conduca afaceri predictibile. Ca solutii de revenire din criza , abia acum a fost pus in dezbatere publica apelul de proiecte pentru granturile de ajutor de stat HoReCa. Prin schema de ajutor de stat, operatorii a caror activitate a fost afectata in contextul pandemiei de COVID-19 pot beneficia de compensarea a 20% din pierderile suferite in 2020 fata de 2019, dar nu mai mult de 800.000 euro pe intreprindere unica. Aceasta schema de ajutor de stat este absolut necesara, chiar daca vine dupa 16 luni de la declansarea pandemiei in contextul in care industria HoReCa a inregistrat cele mai mari cresteri ale pierderilor nete in anul 2020", se mai arata in document.