Daniel Mischie (HORA): O treime din unitatile HoReCa vor intra in faliment. Un sfert sunt deja

HoReCa este in faliment

"Ne-am uitat, existe precedent european si exista state in Europa care au acordat un ajutor de stat, cu acordul Comisiei Europene, companiilor din turism. Am propus acest lucru si pe data de 4 decembrie a fost aprobata Legea 224", spune Mischie.Potrivit lui, reprezentantii industriei de hoteluri si restaurante au asteptat sa fie publicata in Monitorul Oficial, dar prim-ministrul si-a dat demisia. Pe data de 30 decembrie 2020, noul Guvern a aprobat aceasta lege si a fost publicata pe 31 decembrie in Monitorul Oficial, urmand ca in termen de 30 de zile sa fie publicat ghidul, iar in termen de 60 de zile sa poata aplica."Din pacate, astazi nu se intampla nimic si se face o corectie miercuri la aceasta ordonanta de Guvern. Speram ca miercuri va fi votata. In situatia in care statul nu va promulga imediat ajutorul pentru HoReCa, si aici ma refer la doua saptamani sau o luna, de la un sfert din industrie inchisa vom merge spre o treime. In aceasta situatie, Guvernul Romaniei, cei care astazi sunt ministri, sunt raspunzatori pentru cresterea numarului de unitati intrate in faliment de la un sfert la o treime din industrie", a afirmat Daniel Mischie.Acesta este de parere ca Guvernul are datoria sa despagubeasca sectorul de profil, din cauza restrictiilor impuse HoReCa."Am venit astazi sa va spun ca un sfert din locatiile din turism sunt inchise. De ce? Exista doua motive principale: primul dintre ele este lipsa fluxurilor financiare, iar a doua este lipsa predictibilitatii. Astazi, 25% din locatiile pentru turism sunt inchise, pentru ca nu sunt satisfacute aceste doua lucruri. Drept urmare, din discutiile pe care le-am avut cu autoritatile centrale, indiferent din ce partid fac parte, am considerat ca datorita faptului ca am fost inchisi sau restrictionati de la functionare, firesc ar fi sa ne despagubeasca", a mai spus liderul HORA.In urma pierderilor pe care locatiile din turism le au, s-a ajuns la concluzia ca 10% este pierdere inregistrata de HoReCa din incasarile de dupa perioada in care au fost inchise."Asta inseamna ca statul, avand in vedere ca incasarile au scazut cu 50% in medie, ar trebui sa ne despagubeasca cu 20% in medie", a mentionat Daniel Mischie.Potrivit lui, Guvernul trebuie sa pregateasca si un program de despagubiri destinat sectorului HoReCa pentru anul curent."Ajutorul acordat HoReCa pentru restrictiile pentru anul 2021: in afara de anul 2020, care este amanat in continuare, suntem de 40 de zile restrictionati in continuare, iar fiecare unitate HoReCa, care anul trecut a pierdut mai bine de 120.000 de euro datorita faptului ca a fost restrictionata de Guvern, a inceput sarabanda restrictiilor si in 2021. Pierderea medie a unei unitati HoReCa de anul trecut este de 120.000 de euro. Deci inclusiv pentru anul 2021, Guvernul actual trebuie sa se gandesca la un program de despagubiri pentru restrictionarea de la functionare", a precizat Daniel Mischie.