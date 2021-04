Sunt autoritatile capabile sa inchida localurile ce nu respecta restrictiile? "Degeaba dau legi mai dure daca cele din prezent nu se aplica"

Nemultumirea celor din Horeca

Statul, partener-calau

Pastele, motiv de petrecere fara restrictii

"Art. 661 - (1) In cazul repetarii la acelasi sediu principal sau secundar, intr-un interval de 15 zile de la constatarea precedenta, a contraventiei prevazute la art. 65 lit. q), de catre conducatorul unui operator economic, pe langa sanctiunea contraventionala principala prevazuta la art. 66 lit.b), agentul constatator dispune si sanctiunea contraventionala complementara a inchiderii temporare, pe o durata de 15 zile, a sediului principal sau secundar in care operatorul economic desfasoara activitatea fara respectarea conditiilor stabilite potrivit art. 5 alin. (3) lit. f).(2) Aplicarea sanctiunii contraventionale complementare prevazute la alin. (1) se materializeaza prin afisarea de catre agentul constatator, in locuri vizibile in interiorul sediului inchis temporar, a urmatorului mesaj: "Acest spatiu este inchis temporar, pana la data de ________ inclusiv, din cauza nerespectarii masurilor dispuse pentru diminuarea efectelor pandemiei de COVID-19", se arata in proiectul de lege.Aici apare nemultumirea agentilor econommici care au respectat legea pana in ziua de astazi."Daca mergem acum in oricare oras din Romania nu vom vedea ca se efectueaza controale ale autoritatilor si multe din terasele, restaurantele si alte astfel de magazine mari sau mici nu respecta legea. Degeaba vor ei sa dea legi mai dure daca acestea nu se aplica decat foarte putin", spun reprezentantii Horeca.Potrivit unor surse din acest domeniu, in ultimul an daca am fi mers la hoteluri, regulile s-au respectat in proportie de poate 90% la hotelurile de 4 si de 5 stele."La hotelurile de 3 stele, daca s-a atins o cota de 75% de respectare a regulilor sa spune bogdaproste. La terase, impinge tava si restaurante poate daca s-au respectat undeva la 50% dintre ele regulile, iar in cazul cluburilor, nici 10% dintre acestea nu pot spune ca au respectat legile sanitare in vigoare", mai spun sursele chestionate de Ziare.com.Acestia sunt suparati pe faptul ca se generalizeaza atunci cand se spune ca toate restaurantele nu respecta legea, iar la televizor se arata numai imagini din cluburi."Si in conditiile acestea, cand ajungi sa nu respecti legea si sa primesti doar o rigla la palma, de ce te-ai conforma? Militez pentru reguli mai relaxate si controale mai dure, dar daca se relaxeaza conditiile si controalele nu mai vin o sa avem o infectare si mai mare si iar ne dam foc afacerilor. Nu poti lasa responsabilitatea doar pe mana managerilor de hotel, restaurant sau club, pentru ca acestia vor face cum le va fi mai usor. Statul trebuie sa ne fie un partener-calau", au mai spus oficialii din Horeca.Sursa noastra spune ca a ramas surprins ca, in ultimul an, intr-o singura locatie din Bucuresti a gasit ca se respectau 100% regulile sanitare impotriva covid."Era o bodega din Bucuresti unde am ramas surprins sa aflu ca nu ma primesc fara masca, mi s-a luat temperatura. Nu am fost lasat sa ma asez la masa pana nu a dezinfectat-o in fata mea. Si nu lasa oameni sa se aseze la mesele vecine pentru ca erau prea aproape. Le vedere s-au respectat, dar nu vreau sa stiu cate alte zeci de reguli sanitare au incalcat prin spate", mai spune sursa.Reprezentantul Horeca se asteapta ca de Paste cluburile de fite sa incalce legea indiferent de locatie."Incasarile in perioada respectiva vor fi mult prea mari pentru a putea fi ignorate. Amenzile sunt prea mici, controalele prea rare, iar clientii dispusi sa cheltuiasca bani prea multi. Vor fi centre de infectare, mai ales ca multe dintre cluburi nu au o aerisire adecvata. Daca mi se permite comparatia, desi usor exagerata, va fi un Colectiv pandemic", a mai afirmat sursa.In proiectul de lege se mai arata ca plangerea impotriva procesului-verbal de constatare a contraventiei si de aplicare a sanctiunii nu suspenda executarea sanctiunilor contraventionale complementare aplicate. Legea intra in vigoare la 10 zile de la data publicarii in Monitorul Oficial.