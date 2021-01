BNR da semnalul ieftinirii creditelor

Astfel, consiliul de administratie al Bancii Nationale a Romaniei, intrunit in sedinta de a hotarat:- reducerea ratei dobanzii de politica monetara la nivelul de 1,25 la suta pe an, de la 1,50 la suta pe an, incepand cu data de 18 ianuarie 2021;- reducerea ratei dobanzii pentru facilitatea de depozit la 0,75 la suta pe an, de la 1,00 la suta pe an, si a ratei dobanzii aferente facilitatii de creditare (Lombard) la 1,75 la suta pe an de la 2,00 la suta pe an;- pastrarea nivelurilor actuale ale ratelor rezervelor minime obligatorii pentru pasivele in lei si in valuta ale institutiilor de credit.